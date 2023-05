Adrian Sporle, el neuquino de Arsenal: "sabemos lo que nos estamos jugando"

Desde el 2017 los de Sarandí no logran pasar la primera ronda. Cayó frente a Sacachispas en 2017 y Cipolletti en 2018, ambos partidos por penales. En 2019 perdió 3 a 2 frente a Estudiantes de Olavarría, en 2021 1 a 0 ante Huracán las Heras y en la última edición fueron derrotados por Chaco For Ever en la tanda de penales.

Además, Arsenal marcha en el puesto 27 de la Liga Profesional con tan solo 11 unidades. “Es una situación complicada, sabemos lo que nos estamos jugando y los resultados no nos están acompañando. Muchas veces superamos al rival pero no nos podemos llevar los puntos y eso hace las cosas más difíciles”, argumentó Sporle sobre el presente del equipo.

En los últimos 14 partidos disputados, Arsenal, solo ganó en dos oportunidades, empató 3 y cayó en 9. En su último encuentro perdió frente a Huracán de Parque Patricios por 2 a 1. “Todavía estamos en tiempo de poder salvarnos, depende de nosotros, es complicado pero depender de nosotros es importante”, dijo el jugador.

Adrian se sumó al conjunto de Sarandí a principios de año, luego de su paso por Escocia, en lo que significó su vuelta a Argentina. “Me siento bien, pero obviamente me gustaría que además de sentirme bien estemos ganando. En lo individual estoy en un buen nivel. La idea es meter muchos partidos y que los resultados acompañen también”, agregó.

En la fecha 12, frente a Godoy, Sporle marcó su primer gol en la Liga Profesional, algo que no es habitual por su ubicación en la cancha. Es algo que buscará esta tarde frente al Villero. “Contra Godoy se dio que me metí al área, cayó el centro donde yo estaba y se dio el gol de cabeza. La verdad es que no tengo goles de cabeza, fue mi primer gol de cabeza en primera división. Siempre es lindo convertir, no se pudo ganar pero estoy muy contento por marcar en el torneo”, concluyó el neuquino.

Nota por Juan Pablo Andrez