Agregó un 1 al certificado médico para estar 21 días de licencia en el trabajo

"Yo le di 2 días al paciente, no 21 como figura en el certificado que presentó", afirmó la doctora en cuestión.

Aunque no deja de ser un caso escandaloso, pero a la vez ingenioso, esta no es la primera vez que el empleado quiso hacer una maniobra parecida. En enero de este año el hombre fue sancionado con un descuento salarial por no presentarse a trabajar.

Según su defensa, él había mostrado una constancia de aislamiento domiciliario por Coronavirus por 10 días pese a que solo debía estar en su casa hasta que le dieran el resultado que terminó siendo negativo.

El protagonista trabaja en el área del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado. De acuerdo a lo informado, desde hace unos años también es responsable de la conservación de caminos no pavimentados, demarcaciones horizontales y verticales, reductores de velocidad y semaforización.

En este contexto, través de un comunicado que fue publicado en el Boletín Oficial, se confirmó la sanción que recibió por truchar el certificado.