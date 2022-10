Aguada San Roque: un funcionario dejó de estar imputado

El fallo del TSJ indica que nada impide que "en el marco de una investigación penal, una persona vagamente sospechada de la comisión de un delito sea citada a una entrevista fiscal sin que esto implique la afectación del derecho de defensa", pero que este caso no se ajusta a este parámetro y consideró que se afectó su derecho de defensa.

En primer lugar, argumentaron que Potas fue convocado a declarar sin un abogado presente y sin hacerle conocer sus derechos, mucho tiempo después de iniciada la investigación. Además, señalaron que -según la fiscalía- existía prueba anterior que dijo no haber leído y, además, existían “otras pruebas” vistas y analizadas por la fiscalía, suficientes –según su criterio- para formularle cargos.

En este marco, según el TSJ, "la convocatoria de Potas en dicho contexto y la potencial utilización de esas manifestaciones para componer una imputación penal afectan el derecho de defensa".

El secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, expresó su rechazo a la resolución. "No nos sorprende. El día de la Audiencia los Jueces dieron algunas señales preocupantes. Cinco jueces anteriormente ratificaron la formulación de cargos que hoy, llamativamente, declara nula el TSJ. No puede haber impunidad y Potas no es ajeno al desastre provocado por la negligencia y corrupción con que los funcionarios investigados de Obras Públicas estaban haciendo esa obra", afirmó el gremialista a LMNeuquén.