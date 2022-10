Agustín Canapino busca resolver su futuro para 2023

En la misma línea, el de Arrecifes confirmó que está abierto a recibir ofertas y propuestas deportivas. “Hoy en mi segunda categoría, sea TC2000, TN, TC Pick Up o la que fuere, empiezo a escuchar a ofertas y a analizar mi futuro. Lo bueno es que me lo voy a tomar con mucha tranquilidad, no tengo ningún apuro para definir nada y voy a elegir mi mejor opción a nivel profesional”, indicó.

Por último, Canapino comentó que analiza la cantidad de categorías que podría hacer en 2023. “Voy a hacer lo que más me convenga. Como estaba, hoy tenía la posibilidad de hacer dos o no la necesidad de hacer tres categorías. Me gustaría seguir haciendo dos porque te permite vivir un poco, ya que por diez años hice tres categorías y eso me dejó sin vida personal. Igualmente, yo vivo de esto y ayudó a muchas personas de mi familia, además no tengo nadie que me banque, así que no me queda otra que trabajar. Tengo que hacer todo lo posible para aprovechar el momento”, cerró.