Agustín Canapino: habló Ricardo Juncos sobre Callum Ilott

Canapa.jpg Agustín Canapino se encuentra 21 puntos por detrás de Callum Ilott.

“Esto no ayuda para nada a nadie. No le gustó ni a Callum Ilott ni a la categoría, ni a nadie. Ahora todo está en duda. Ellos no saben si somos nosotros como equipo que fomentamos esto, si es Agustín. Es exactamente lo que no necesitábamos, peor aún porque los periodistas incentivan en vivo, en la televisión, cosas que ni siquiera tienen la capacidad para explicar, ni cómo funciona el sistema cuando, por ejemplo, un piloto tiene una vuelta menos”, aseguró Ricardo Juncos en diálogo con Carburando Radio en respuesta a los mensajes que recibió Callum Ilott en sus redes sociales que lo culpaban del hecho.