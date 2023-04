Agustín Canapino y la posible llegada de IndyCar a Argentina

“Entiendo que la intención está, sino no hubiesen ido los que fueron a Termas. Fue el CEO de IndyCar a Termas, no es un detalle menor. No sé mucho, no estoy mucho al detalle de lo que está pasando, pero ojalá. Ojalá podamos tener en algún momento la Indy en Argentina, tener la posibilidad de correr ahí. Sería la frutilla del postre para todo esto, sería fantástico”, comentó.

Por último, el piloto del Juncos Hollinger Racing, aseguró: “Creo que sería lindo para todos, por Ricardo, por el equipo, por todo lo que significa esto. Es el sueño que todos tenemos, pero no lo sé. Me parece que, me animo a decir un 50% y 50%, no puedo decirte ni de un lado ni del otro porque me parece que todo está en proceso y cómo puede estar, puede que no, así que tengamos paciencia y seamos cautos”.