Agustín Canapino y su clasificación: "es saldo muy positivo"

Canapino 4.jpg Agustín Canapino terminó 16° en la última práctica llevada a cabo.

“Por otro lado, me conecté bien y estaba re caliente el sábado porque sabía que estaba para más y me veía dentro del 20 o 18, era posible. A mi no me gusta vender ilusiones, al contrario, siempre soy el más cruel a la hora de los análisis, incluso conmigo mismo, pero en este caso tengo que aceptar que sí, que estábamos para más y no lo pudimos plasmar, porque en ninguna de las dos salidas el auto fue como fue el viernes, por distintos motivos y a mi no me salió esa segunda salida como me tendría que haber salido”, continuó el Titán.