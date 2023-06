Agustin Canapino y su continuidad en IndyCar tras entrar en el top 15

“Hasta fin de año tengo el año asegurado por supuesto, el año que viene va a depender 100% de lo que quiera y pueda conseguir Ricardo (Juncos). No hemos hablado esto personalmente pero por lo que he escuchado que él dice, no está fácil para el presupuesto de la temporada que viene. Ahí ya son áreas que no llego. Lo único que trato de hacer yo es hacerlo lo mejor posible, tomar esta oportunidad. Si dura hasta fin de año me volveré feliz de la vida por haber vivido algo único e inesperado y volveré a Argentina siendo mucho mejor piloto, teniendo una experiencia espectacular”, comenzó.