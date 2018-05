Ahora More Rial se la agarró con su padre

Después de los polémicos tuits de la semana pasada, cuando trató de “sorete” a su papá, la joven volvió a publicar una serie de historias en Instagram que generaron un tremendo revuelo. “A mi hermana y a mí no nos quiso comprar ni un auto usado, pero vamos a ver después quién va a limpiarle el culo cuando sea viejo”, escribió ayer Morena en referencia a su padre.

La mayor de las hijas del conductor de Intrusos aprovechó y le dio duro a Romina Pereiro, la actual pareja de Rial. “Mirala, viviendo la buena vida y Jorgito gastándose los mangos. Y nosotros sin un mango”, fue el texto de Morena.

Sin filtro: “¡Cómo me molestan las mujeres trepadoras!“, escribió furiosa la joven.

Durísima: “Para los que me dicen mantenida, ¡mantenida es la que está de viaje con él y la colorada procesada esa!”.

Lapidaria

Mientras el chimentero se encuentra con su novia de vacaciones en el Viejo Continente, sin nombrarla directamente a Romina, Morena tiró otro fuerte palazo. “¡Cómo me molestan las mujeres trepadoras! Se pusieron de novios y al mes se fueron a Nordelta. ¡Después volvieron y él le compró todas las cosas para que se vayan a vivir en el piso de abajo de su casa!”, escribió aludiendo a la mudanza de la nutricionista al mismo edificio en el que vive el periodista.

“Y lo peor de todo es que se queja porque me tiene que pagar el alquiler, que es lo único que paga. De lo demás me hago cargo yo. Para los que me dicen mantenida, ¡mantenida es la que está de viaje con él y la colorada procesada esa!”, cerró haciendo referencia a Agustina Kämpfer, ex novia de Rial.