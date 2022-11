Si me preguntas a mí, hace dos años dejé mi trabajo y me dedico a emprender. Y no me parecía fácil ahorrar. Hasta que empecé. Empecé con muy poco, compré 10 dólares. Le di a mi cabeza la chance, la posibilidad de que yo pudiera ahorrar. ¿Sabes qué pasó? Le encanta. Estoy ahorrando cada vez más, tengo una regla como emprendedora si no me ingresa dinero no gasto.