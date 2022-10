Al límite: la imprudencia de peatones y conductores en los cruces del Tren del Valle

tren del valle colectivo calle anaya Gentileza

"Nosotros vivimos esta situación diariamente, de lunes a viernes y en diferentes horarios, aunque se da más de 8 a 9 de la mañana, cuando están todos medio dormidos o van apurados para dejar a los chicos en la escuela y llegar al trabajo. También sucede por la tarde, de 6 a 7", indicó Juan Salgado, maquinista del Tren del Valle, en diálogo con LMNeuquén.

"Los vehículos y motos no perciben o no tienen conciencia de que están cruzando por una vía y que el tren pasa también. Algunos se mandan y no son capaces de esperar", lamentó.

"Nosotros tomamos todos los recaudos para evitar los accidentes. Tratamos de coincidir con los diagramas de los semáforos que están cerca de las vías, tocamos bocina e incluso restringimos la velocidad. No vamos a mucha velocidad. En una zona de Neuquén vamos a 20 kilómetros por hora y en Plottier a 30, y aún así muchas veces tenemos que frenar para no impactar a ningún vehículo. Como tenemos frenos de disco, tenemos más posibilidades de hacerlo, a diferencia del tren de carga. Eso no quita que no es nuestra responsabilidad evitarlo. Los que tienen que evitarlo son los vehículos", recalcó antes de mencionar las zonas de mayor peligro.

"Han habido accidentes, en especial en las calles Anaya e Ignacio Rivas. Son calles transitadas, no hay barreras ni reducción de velocidad ante el paso a nivel. Ahí muchos se mandan, más allá de que el tren esté cerca y que vengamos tocando bocina" manifestó.

"Hace poco vinieron inspectores de la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) y a un compañero le preguntaron por qué frenaba. Cuando le explicó, le dijeron: 'vos tenés que tocar bocina y seguir. Son los autos los que tienen que frenar antes del cruce'", contó.

Para los maquinistas no son gratas estas situaciones. "Nos generan una sensación fea porque nadie quieren tener un accidente. Yo pienso en las familias. Muchas veces los padres -por distracción o imprudencia- se mandan con los chicos atrás. A algunos quizás se les para el auto justo en las vías", deslizó. "Me ha pasado que algunos van hablando con el celular y me quedan mirando al cruzar la vía", agregó.

A la hora de pensar en alternativas para mejorar la situación, hizo hincapié en la educación vial y en la toma de conciencia de la sociedad toda. En segundo término, destacó los buenos resultados en los paso a nivel con presencia de banderilleros, encargados de cortar el tránsito para que el tren pase sin inconvenientes.

Al ser consultado sobre las barreras, el maquinista se mostró reticente. "No garantizan la seguridad. Algunos se mandan por abajo, otros quedan en las vías. A veces se traban y la verdad es que no hay mucho respeto", argumentó.

El hit de estacionar en las vías

Recientemente la Municipalidad de Neuquén instaló pretiles plásticos y mojones en los márgenes de las vías del tren para evitar que los automovilistas estacionen sobre la línea férrea y bloqueen el paso del tren.

La @munineuquen está instalando pretiles plásticos y mojones masisos a ambos márgenes de las vías del #Ferrocarril para evitar que los automovilistas estaciones sobre la línea férrea y bloqueen el paso del #Tren del Valle.

Días atrás, un hombre había dejado su auto aparcado sobre las vías del tren, a la altura de la calle Leguizamón. Por si fuera poco, dejó a un perrito encerrado. Los inspectores de tránsito se hicieron presentes y tuvieron que usar la grúa para retirar el vehículo del lugar. Al momento de ejecutar la tarea, constataron que un vidrio estaba bajo y que adentro estaba el animal. “Se notaba que estaba estresado”, contó subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, al explicar la intervención de Bienestar Animal.