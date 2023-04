Alarma en Varvarco: cuatro alumnas y una docente intoxicadas con monóxido de carbono

Fue así como lograron estabilizarlas y posteriormente recibieron el alta médica, aunque siempre bajo seguimiento médico. Sin embargo, el momento de mayor indignación de los padres llegó cuando se acercaron a hablar con el director de la escuela a pedir explicaciones por lo ocurrido.

Reclamos escuela 206 Varvarco.jpg

"Las nenas y la maestra tenían los mismos síntomas, no se podían mantener en pie, pero según el director todo era porque la docente había estado de salida de noche por eso el dolor de estómago. Nosotros dijimos: ‘¿Se llevó a las nenas que todas andan con los mismos síntomas?’. Además, las criaturas en ese momento estaban mal sino no hubiesen sido atendidas de forma urgente. Ellas llegaron bien a la escuela y estaban en clases cuando empezaron a sentirse mal y una de las nenas hasta se durmió en el aula", enfatizó.

El director no les brindó mayores explicaciones, pero les aseguró que pediría el recambio de los calefactores que no estaban en condiciones. "Después supuestamente vinieron a hacer un control y encontraron que todo funcionaba bien. La verdad no sabemos qué habrán controlado porque no es la primera vez que se dan situaciones de riesgo", aseguró.

La situación de la Escuela 206

Según informó Patricia, la institución todavía se abastece de gas mediante zeppelin. "Si bien hay red común no se ha realizado la nueva instalación a la red por lo tanto siguen con zeppelin", aseveró.

Reclamo de padres Escuela 206 Varvarco.jpg

Además, agregó: "Es una escuela que tiene muchísimos años y que desde hace mucho viene con falencias. El año pasado explotó un calefactor en la sala de 5 años, hace un par de años explotó el horno de la escuela y ahora nos tocó a nosotros con las nenas de séptimo grado que inhalaron monóxido de carbono".

La madre señaló que los calefactores instalados tienen más de 25 años. "Por todas estas irregularidades pedimos el cambio del director por alguien serio que se tome la seguridad de nuestros hijos en serio", concluyó.