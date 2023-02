Alberto Fernández pidió "más unidad que nunca" dentro del Frente de Todos

De esa forma, en varios pasajes de su discurso el Presidente criticó a los medios de comunicación: "Las tapas de algunos diarios que padezco hoy las padecía (Raúl) Alfonsín también".

"Hay mecanismos de control social en los que aprendemos las normas de cultura y eso se aprende en el hogar, en la escuela, en la iglesia, en los clubes y a veces también es tarea de los medios de comunicación, aunque muchos no lo hacen", señaló Alberto Fernández haciendo referencia al rol de los clubes de barrio.

En el cierre de la actividad en el sur del Conurbano y mientras se define la convocatoria a la Mesa Política del Frente de Todos, el Presidente manifestó: "A los compañeros y a las compañeras, más unidad que nunca" y aseguró que se puede "discutir y tener diferencias pero no podemos dividirnos" de cara a las próximas elecciones presidenciales de este año.

Twitter Alberto Fernández acto Berazategui.PNG

Además, recordó una frase de Juan Domingo Perón: "Más allá de la heterogeneidad de estar unidos hay un común denominador; que los enemigos de la Patria no tomen el poder".

Fernández defendió la creación de universidades públicas en el conurbano bonaerense y el interior del país y destacó la importancia de "poder estudiar en el lugar donde vive" cada argentino.

"¿Cómo privar a esa Argentina del derecho a estudiar, a tener un futuro? ¿Cómo no aprovechar las ganas de aprender? Si los porteños tuvimos ese privilegio porque no lo van a tener los argentinos en cada rincón de la patria. No creo eso que dicen algunos que los hijos de los pobres están condenados a la pobreza", dijo, donde firmó un convenio para construir una sede de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ).

También destacó que durante la pandemia de coronavirus su gestión puso "en valor el Estado" y se "puso en pie el sistema sanitario". "No nos detuvimos, seguimos adelante y no nos equivocamos. Cometimos errores pero nunca fueron en perjuicio de la gente", sostuvo.