Alberto habló sobre indultar a Milagro Sala: "Con pesar, la Constitución me lo prohíbe"

El presidente Alberto Fernández se refirió a la reafirmación de la condena a Milagro Sala y descartó la posibilidad de indultarla luego del fallo de la Corte Suprema de Jujuy. "La solución no pasa por el indulto, la Constitución me lo prohíbe, con mucho pesar", expresó el mandatario en declaraciones radiales.

"Todo el proceso de Milagro Sala estuvo plagado de un tinte político inadmisible, y la verdad me parece que la solución no pasa por un indulto mío porque la Constitución me lo prohíbe. Me prohíbe indultar en sentencias dictadas por tribunales provinciales. Solo puedo indultar sentencias dictadas por la jurisdicción federal", reiteró el mandatario.