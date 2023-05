Alberto habló de su ausencia en el acto de CFK en Plaza de Mayo

“Yo no voy a estar en Buenos Aires, estoy terminando ahora y me voy a estar yendo porque tengo a mi familia en Chapadmalal”, expresó el presidente en su caminata rumbo a la Catedral Metropolitana desde Casa Rosada, para participar del Tedeum.

“Celebro especial este 25 de mayo, es un día especial porque hace 20 años entramos con Néstor a esta Casa de Gobierno y no puedo dejar de recordarlo, honestamente”, dijo y agregó: “Me acuerdo de cada detalle y también me emociona en aquel momento, me emociona el recuerdo”.

Luego, en una rueda de prensa que el presidente brindo en la Casa Rosada, fue consultado sobre si se sentía desplazado por no ser convocado al acto en Plaza de Mayo. Contundente, Fernández dijo: “No busquemos un título para que nos peleemos, hoy es un día que nos une”.

Y expresó: "Es un 25 de mayo muy especial para mí, el último de este mandato, con lo cual lo celebro de modo especial. A todos nos convoca a repensarnos como sociedad”.

Parte del discurso de CFK

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó el acto por el 25 de mayo en la Plaza de Mayo, y ante una multitud defendió el gobierno del Frente de Todos, recordó cómo fue la historia económica de los mandatos kirchneristas y pidió renovar el pacto democrático de 1983.

"La Argentina volvió a crecer, este gobierno es infinitamente mejor de lo que hubiera sido otro de Mauricio Macri, con errores volvimos a crecer", dijo y remarcó que el PBI está en los niveles del 2015.

cristina.JPG

"El problema es la distribución del ingreso, créanme que para distribuir el ingreso a veces hay que ponerle carita fea a los que tienen mucho. No se trata de confrontar, por qué piensan que me odia, me persiguen y me proscriben, porque no fui de ellos y nunca voy a ser de ellos, yo soy del pueblo y de ahí me muevo", manifestó.

En otra parte del discurso Cristina dijo que la Plaza de Mayo fue testigo del fusilamiento de los que no pensaban igual al gobierno de turno, que eran considerados enemigos y adversarios, llamó a volver a renovar el pacto democrático de 1983 y manifestó que país tiene una Corte Suprema que es un "mamarracho indigno".

"El poder judicial se evaporó en las tramoyas de una camarilla indigna para la historia de la Argentina", añadió.