Alberto: "Nisman se suicidó; espero que Luciani no haga algo así"

A continuación, el jefe de Estado habló del caso del fiscal Alberto Nisman e indicó: "Realmente, ¿alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman? Lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani ".

Alberto habló de Nisman y Luciani

Previamente, el presidente expresó: "La certeza sobre Cristina es que es una mujer honesta" y aseguró que la vicepresidenta "no ha participado en nada" de lo que le acusan en la causa Vialidad.

"De la responsabilidad de Cristina no tengo ninguna duda de que no tiene nada que ver, no puede ser involucrada en esta causa. Ayer Cristina expresó claramente su decepción con lo que José López hizo. (El exministro Julio) De Vido también es parte de la persecución", aseguró el presidente y agregó: "Cuando renuncié (como jefe de Gabinete en 2008) le dije a Cristina que vea de oxigenar el gobierno, darle un aire".

Al respecto, se preguntó: "¿Quién va a querer ser presidente en la Argentina si se va a tener que hacer responsable de todo lo que pasa debajo de su Gobierno?".

"Tengo una gran tristeza de ver lo que está pasando en la Justicia", subrayó el mandatario. "Es momento en que realmente prestemos atención a lo que está pasando con la Justicia. Este juicio es un disparate jurídico respecto a Cristina. Este hecho ya fue juzgado, el juez (Julián) Ercolini en el 2008 se declaró incompetente de investigar eso, y en Santa Cruz se sobreseyó la causa", recordó Fernández.