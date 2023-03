Alberto: por qué lo tildan de moderado y por qué no necesita del FMI

"No tuve otro propósito que servir a mi pueblo, nadie podrá atribuirme ningún hecho por el cual me haya enriquecido", enfatizó Fernández, que también reconoció "errores" durante estos más de tres años de gestión.

Sobre el FMI

Fernández afirmó que el Gobierno no necesita al Fondo Monetario Internacional (FMI) para saber que hay que lograr "el equilibrio fiscal" y el aumento de las exportaciones".

"Ni el ministro de Economía (Sergio Massa) ni yo no necesitamos al FMI para saber que debemos lograr el equilibrio fiscal. No podemos persistir con políticas que generan déficit en nuestras cuentas públicas. Porque, aunque no sea factible alcanzar ese objetivo de la noche a la mañana, el equilibrio fiscal debe ser nuestro horizonte", resaltó.

Ante la Asamblea Legislativa, continuó: "Tampoco necesitamos al FMI para saber que la Argentina debe aumentar sus exportaciones. Si no generamos divisas no vamos a poder sostener nuestra actividad económica y eso va a significar menos trabajo y salarios más bajos. Cuidar el valor de la divisa es fundamental para seguir el camino del crecimiento".

"A menudo escuchamos a los que anuncian crisis financieras y devaluaciones bruscas. Intentan sembrar incertidumbre y generar desconfianza. Quienes hicieron estallar la economía argentina hace apenas tres años, son los mismos que ahora anuncian que una bomba explotará en el futuro. Pero nosotros seguimos trabajando con firmeza y prudencia y vamos obteniendo resultados que podemos exhibir", agregó Fernández.

Ordenar la economía

Alberto aseguró que el Gobierno seguirá "ordenando la economía" y rechazó el "embate privatizador" sobre las empresas públicas.

Además, agradeció el "compromiso" de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, al inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional.

"A pesar de los cataclismos tantas veces anunciados continuamos ordenando nuestra economía. Y en este punto, quiero agradecer el compromiso de Sergio Massa que abandonó la presidencia de la Cámara de Diputados para venir a sumarse a la compleja tarea de conducir el Ministerio de Economía", enfatizó el jefe de Estado.

Frente a la Asamblea Legislativa, Fernández advirtió: "Estamos viviendo un nuevo embate privatizador sobre las empresas públicas y para ello ya han lanzado una campaña de desprestigio. Otra vez han a aparecido negocios particulares sobre el patrimonio de todos los argentinos. Y para eso se monta una campaña contra nuestras compañías".

Puntualmente, hizo una enfática defensa de Aerolíneas Argentinas, sobre la cual dijo que sus vuelos "son un aporte extraordinario y clave" para las provincias.

Por ese motivo, el Presidente señaló: "Que no vengan a hacer negocios con nuestro patrimonio los que invocan números con los que disfrazan su falta de interés por las condiciones de vida de tantos argentinos a los que estas empresas ayudan y mucho".

"En algunos casos proponen privatizaciones y en otros, retirar el apoyo para su funcionamiento. Detrás hay discursos liberales o la mayoría de las veces, hay búsqueda de negocios para ellos, sus familias o sus amigos", enfatizó.

Por otra parte, Fernández se refirió a la macroeconomía: dijo que la Argentina es uno de los países "que más creció en estos últimos dos años" y dijo: "Todas las proyecciones indican que en 2023 volveremos a crecer y seremos uno de los países que más crecieron en el mundo y de los primeros en la región".

En tal sentido, destacó: "Llevamos dos años seguidos de crecimiento de PBI, algo que no sucedía desde 2008. Si crecimos fue porque adoptamos políticas activas desde el Estado, para estimular la producción y las inversiones en todos los sectores".

"Es que, si no crecemos, no hay nada para distribuir", resaltó el jefe de Estado, quien destacó a la vez los 15 meses de subas consecutivas de la actividad industria y el crecimiento de la inversión "que se mantiene en los niveles más altos de los últimos cuatro años. En el acumulado del tercer trimestre de 2022, creció 14,6% respecto al año anterior y 27,3% con relación a 2019".

También indicó que en el sector agropecuario, 2022 "cerró con las preocupaciones que genera una sequía muy severa, que viene afectando la producción de trigo, cebada, soja y maíz" y agregó: "Dispusimos un conjunto de instrumentos para ayudar a los productores más afectados. Pero no obstante, las exportaciones del sector fueron récord durante el año pasado".

Fernández señaló, asimismo: "Durante el año pasado tuvimos récord de importaciones". Y aclaró: "Una política central del Gobierno es cuidar las reservas y continuaremos por esa senda".

Recordó que unos US$5.000 millones se destinaron a pagar las importaciones de energía, cuyos precios "fueron disparados por la guerra" en Ucrania.