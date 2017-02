"¡Albi me gigolotea!"

La modelo volvió a hacer referencia a su romance con el joven político Alberto Czernikowski y contó que aunque él proviene de una poderosa familia, es ella la que se hace cargo de los gastos de sus salidas.

De esta forma, hizo referencia al polémico viaje en jet privado a Punta del Este durante principios de enero. “Ese hotel lo conseguí yo de canje a través de una amiga. Yo después hice varios posteos. A mí todo el tiempo me invitan hoteles por canje. Jamás pago por día. De hecho, él no es de gastar tanto, yo lo invito más a él, que él a mí. ¡ Me gigolotea!”, reveló, fiel a su estilo, la morocha.

Como si fuera poco, despedazó los rumores que aseguran que él le está pagando para hacerse conocido, y señaló: “El es súper perfil bajo y no creo que busque la fama, porque es de una familia trabajadora, tiene su empresa hace muchos años. No creo que me haya elegido para eso”.