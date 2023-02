Alcaraz: "Me llevo el cariño del público argentino, es único"

El tenista español Carlos Alcaraz no ocultó su felicidad tras el título que obtuvo hoy en el Argentina Open y en el momento de los festejos le dedicó elogios a la gente y destacó que se lleva "el cariño del público argentino que es único".

"Tenía ganas de venir a Buenos Aires a vivir la pasión que tiene la gente acá con el deporte, algo me habían comentado. Agradezco el apoyo que me dieron durante toda la semana, además del trofeo me llevo el cariño del publico argentino, es único", subrayó el tenista nacido en El Palmar, Murcia, hace 19 años.