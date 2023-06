Alejandro Fantino se la jugó y pidió un 9 inesperado para Boca: "Hace goles en todos lados"

La situación de Boca con sus delanteros está complicada, a tal punto que Jorge Almirón no parece estar conforme con ninguno de los 9 que tiene en su equipo, y aunque todo parece indicar que Darío Benedetto debería ser el gran referente en el ataque Xeneize, sus malos rendimiento hacen que muchos hinchas no lo quiera más en el equipo. Con eso en mente, Alejandro Fantino sorprendió a todos y propuso quién debería ser para él, el nuevo delantero de Boca.

“Vi casi todo el partido de Belgrano-Talleres. Lo transmitía TNT Sports: me dio la sensación que no conocen los jugadores de los equipos el interior”, arrancó diciendo Alejandro Fantino, antes de nombrar por primera vez a su nuevo fetiche futbolístico: “Hace el gol (Pablo) Vegetti, saltan los carteles a un costado, se van a abrazar. Eran seis jugadores y la cámara se viene con uno hasta el medio de la cancha que no era Vegetti. No conocían a Vegetti”.