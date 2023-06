Alejandro Fantino se las agarró como nunca con Javier Mascherano y el Pocho Lavezzi

La decisión de Lionel Messi de ir al Inter Miami sigue llamando la atención al mundo del fútbol, más aún luego de que el rosarino casi descartara ser parte del equipo el próximo mundial. Su decisión, según dijo él, estuvo más pensada al bienestar de su familia, que a su carrera futbolística. Es por eso que Alejandro Fantino hizo un fuerte análisis de la carrera del ex jugador del Barcelona, en donde tuvo tiempo para criticar a dos de sus compañeros históricos de la Selección.

Luego de decir que el rosarino “le entregó su vida a la carrera y no a su familia”, Fantino meditó sobre los sacrificios que hizo Lionel Messi durante estos años y cómo fue cambiando todo a su alrededor.

Mascherano y Lionel Messi.jpg

“Él se fue desde muy chiquito, le ofrecieron muchas cosas que acá no tuvo. Se desarraigó, se fue con su mamá y su papá a Barcelona y se construyó como otro. Dejó de ser el Messi de Rosario y acá es cuando quiero analizar películas y no fotos, eso me hizo equivocar algunas percepciones sobre él”, explicó el conductor.