Alerta amarilla por vientos: no se suspenden las clases en Neuquén

A partir del ingreso de un frente de aire frío a la provincia de Neuquén , desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitieron un comunicado para emitir una alerta amarilla por nevadas en la zona de cordillera y fuertes vientos que afectarán a todo el territorio neuquino. Sin embargo, desde el área de Defensa Civil de la provincia señalaron que las ráfagas intensas no afectarán el desarrollo de las actividades educativas.

"Por una cuestión de seguridad, porque no hay equipos viales presentes en la Aduana y recién entran a partir del 1 de mayo, hoy la Aduana está cerrada porque tenemos mucho viento blanco, y también tenemos problemas en las rutas 13 y 23 que son próximas a la Aduana porque hay acumulación de nieve", informó Giusti sobre los efectos que tuvo el ingreso del frente de aire frío.

Por otra parte, agregó que el Alto Valle se verá afectado, sobre todo, por los vientos intensos que se sentirán, sobre todo, a partir de las últimas horas de la tarde. Según explicó, el viento se mantiene hasta la noche, pero ya mañana se notarán mejoras en el tiempo en toda la provincia.

Aunque aclaró que se esperan ráfagas que podrían llegar a los 70 u 80 kilómetros por hora, el funcionario aclaró que se pasó un aviso desde el Consejo Provincial de Educación (CPE) en el que aclararon que no hay orden de suspender las clases en ningún punto de la provincia. Sin embargo, señaló que cada administración municipal tiene la facultad de ordenar una suspensión de actividades si las ráfagas de viento se incrementan y representan riesgos para estudiantes o docentes.

"Van a ser rachas de viento y no un viento permanente", dijo Giusti en una entrevista televisiva. En relación a la duda que suele surgir sobre la necesidad de enviar o no a los niños a las aulas, dijo que se informó que no habrá suspensión de actividades en ningún establecimiento educativo.

A su vez, mencionó que se darán otras situaciones de riesgo en el Alto Valle a partir de las ráfagas de vientos. "Vamos a tener complicaciones en la Autovía Norte por el polvo en suspensión con visibilidad nula", dijo y agregó que pretenden supervisar "La circulación en cada localidad porque puede haber voladura de techos y de carteles".

"En las obras se avanzó el tema de la precaución de no tener elementos que puedan caer hacia espacios públicos", dijo y aclaró que también se trabaja en tareas de prevención por un acto que organizó la Policía de la provincia y que se desarrollará esta tarde a partir de las 15.

En cuanto al resto del pronóstico, aclaró que se darán lluvias dispersas y mucho frío en la zona de cordillera y lagos. Para este miércoles, se esperan vientos más moderados y temperaturas más altas.