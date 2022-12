Alerta en la Patagonia: 5000 hectáreas de bosque arden en Tierra del Fuego

Las primeras columnas de humo fueron detectadas el miércoles pasado desde el destacamento Lago Escondido de la Secretaría de Protección Civil, y al arribar a la zona los primeros brigadistas confirmaron que los focos habían comenzado en inmediaciones del Río Claro y del llamado Refugio Fueguino, un parador turístico emplazado en la ex estancia Carmen, según informó la agencia Télam desde la isla. Para ese momento, la dimensión del incendio alcanzaba las 1500 hectáreas aproximadamente.

Con las primeras alertas, el gobierno desplazó hasta el lugar a 30 brigadistas divididos en tres grupos, con equipos de combate del fuego y de comunicación, a la vez que se conformó un comité de emergencia para coordinar las tareas.

A seis días del comienzo, según la información oficial, se encuentran afectados al operativo directo 70 combatientes y dos aeronaves en zona de operaciones: un helicóptero y un avión hidrante, a los que se suman más de 200 personas que se encuentran afectadas de manera permanente a la cuestión logística y de apoyo al operativo, a través de los guardaparques provinciales, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Protección Civil y Parques Nacionales, entre otros.

Durante los primeros días del incendio, hubo ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros que propagaron el fuego e imposibilitaron el uso de helicópteros, según explicó Pablo Paredes, director provincial de Manejo del Fuego. Y confirmó que a poco de empezado el siniestro se dio aviso al Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

Críticas

Sin embargo, más allá de la información oficial, una de las propietarias de la estancia afectada por el incendio, Noelia Ruiz dio un testimonio alarmante a través de Radio Provincia y fue crítica del operativo. En la entrevista afirmó que cuando el incendio empezó la familia se encontraba en Ushuaia. Y que la primera información que les llegó fue que el foco estaba a solo dos kilómetros del casco de la estancia.

“De inmediato mi hermano y mi papá arribaron al lugar con un grupo de amigos. La zona estaba muy seca porque hace varias semanas que no llueve, y se empezó a accionar como se pudo con los elementos que estaban en la estancia, a la espera del accionar de los que nos deben cuidar y proteger, pero al día de hoy siguen coordinando y planeando, por lo que leemos en las noticias, pero no actúan en el lugar de forma inmediata. Lo único que me consta es el grupo humano de familiares y amigos que estuvo poniendo el cuerpo para apagar los focos de incendio que se fueron generando”, afirmó.

Incendio Tolhuin, Tierra del Fuego.

Ruiz también indicó que recién el viernes pasado les dijeron que iban a llegar los primeros brigadistas al día siguiente y según su versión, hasta el lunes no habían accedido ninguna autobomba al lugar. “Los focos que se reavivaron el domingo se hubieran evitado si hubiera una autobomba. Hay accesos para una autobomba y la gente de la estancia está accediendo con camionetas y tanques de agua. Tenemos dos mochilas para ataques de incendio, baldes de lona, y están trabajando a pulmón las 24 horas para evitar que se reavive el fuego”, relató.

Por su parte, desde el gobierno provincial informaron que a través del personal Policial y de Protección Civil, llevan adelante medidas de seguridad, control y asistencia, tanto para quienes están abocados en las tareas para combatir fuego de la reserva provincial, como para quienes se encuentran en las zonas lindantes.

Desde que se inició el incendio la provincia determinó la “prohibición total para el encendido de fuego en los lugares agrestes por el término de 90 días corridos, incluso en los habilitados” para evitar la aparición de otros incendios.