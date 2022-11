Alerta máxima: Messi se pierde el duelo ante Lorient por una inflamación

Al mismo tiempo, el técnico desmintió los rumores que aseguraban que la Pulga le había solicitado no jugar estos últimos partidos para cuidarse para la Copa del Mundo: "Ningún jugador me pidió que no jugara antes del Mundial. No está en la mentalidad de estos grandes Campeones. Estarán atentos a pesar de todo a su estado de forma y a la menor alerta muscular".

parte medico messi.png Lionel Messi se pierde el duelo ante Lorient por una inflamación en el tendón de Aquiles.

Este inconveniente físico llega en el mejor momento futbolístico del astro argentino desde su llegada al PSG. En la corriente temporada, Leo anotó 12 goles y repartió 13 asistencias en 18 partidos disputados. Viene de disputar la totalidad del duelo que PSG le ganó por 2-1 a Juventus en Turín por la última fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League.

Si bien no se trata de una lesión de gravedad, la noticia generó mucho impacto en toda la Argentina. Cabe recordar que tan solo faltan 17 días para el debut de la Albiceleste en Qatar 2022. Será el martes 22 de noviembre a las 07.00 ante Arabia Saudita en el Estadio Icónico de Lusail.