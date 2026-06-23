Alerta por vientos que superarán los 90 km/h y fuertes nevadas: qué zonas estarán afectadas

El SMN emitió advertencias para las próximas horas. Advierten por reducción repentina de visibilidad, aumento de temperatura y niveles muy bajos de humedad.

Los primeros días del invierno llegaron con un marcado descenso de la temperatura en gran parte del país, y en las últimas horas se lanzó una advertencia sobre dos fenómenos meteorológicos de gran intensidad.

El viento Zonda , las ráfagas intensas y las nevadas marcarán el tiempo durante las próximas horas en distintas regiones de la Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas para distintas provincias.

Todos los avisos corresponden al nivel amarillo, que indica la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

Alerta amarilla por viento zonda: cuál será la zona afectada

El SMN emitió una alerta de nivel amarillo para este martes por viento zonda, que podría alcanzar velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas superiores a los 60 km/h.

Además de la intensidad del viento, este fenómeno puede provocar una reducción repentina de la visibilidad, un aumento de la temperatura y niveles muy bajos de humedad. Según precisó le organismo, la advertencia alcanzará la zona del oeste jujeño.

Estas condiciones también incrementan el riesgo de incendios y pueden generar malestar físico, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. Por ese motivo, se recomienda mantener cerradas puertas y ventanas y reducir las actividades al aire libre.

En la zona cordillerana de Salta se esperan vientos del oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h. Las ráfagas podrían superar los 90 km/h, especialmente en los sectores de mayor altura, donde también podría verse reducida la visibilidad.

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El viento podría complicar la circulación vehicular, principalmente en rutas abiertas y caminos de montaña. Los vehículos de gran porte, motos y rodados con acoplados son los más expuestos ante las ráfagas laterales.

Alerta por fuertes nevadas

Por otro lado, el organismo nacional emitió otra alerta de nivel amarillo. Se esperan nevadas de variada intensidad, con acumulaciones más importantes en la zona cordillerana.

La provincia alcanzada este martes por una alerta amarilla en Santa Cruz por intensas nevadas de variada intensidad.

Se esperan valores de nieve acumulada entre 5 y 10 cm en las zonas de meseta, y entre 10 y 30 cm en las zonas cordilleranas. Los acumulados podrían ser superados en forma puntual.

Las condiciones podrían complicar la circulación por rutas y caminos, principalmente por la acumulación de nieve y la presencia de hielo sobre la calzada. Por este motivo, se recomienda consultar el estado de las rutas antes de viajar y circular únicamente con vehículos preparados para este tipo de condiciones.

¿Hasta cuándo seguirás las nevadas?

Para el miércoles, el SMN extendió la alerta amarilla por nevadas a sectores de Chubut y Santa Cruz. Se espera que las precipitaciones continúen afectando principalmente a áreas cordilleranas y de meseta de ambas provincias.

En algunas localidades, la nieve podría acumularse rápidamente y afectar la visibilidad. Además, las bajas temperaturas favorecen la formación de hielo, incluso después de que cesen las precipitaciones, por lo que las complicaciones podrían extenderse durante varias horas.

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Las recomendaciones del SMN

Frente al viento Zonda y las fuertes ráfagas, se aconseja asegurar los objetos que puedan ser desplazados, permanecer alejado de árboles, postes y carteles, y extremar las precauciones al conducir.

En las zonas afectadas por nieve, el SMN recomendó evitar las actividades al aire libre, retirar periódicamente la nieve acumulada sobre los techos y mantener ventilados los vehículos y las viviendas para prevenir intoxicaciones con monóxido de carbono.

También se aconseja preparar una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos, agua y teléfono celular, además de mantenerse informado mediante los canales oficiales, ya que las alertas pueden ser actualizadas durante las próximas horas.

Quienes deban viajar por las provincias afectadas deberán llevar abrigo, alimentos, combustible suficiente y cadenas para los neumáticos. También es importante avisar el recorrido previsto y no continuar el viaje cuando las autoridades dispongan restricciones o cierres preventivos.