¿Alex Caniggia renunció al Cantando': "No vuelvo, me van que querer echar"

Sorprendido, De Brito contrapuso: “¿Perdón? Pero hoy tenés que ir que hay duelo y sentencia”. “Sí, pero renuncio. No voy. Ni me presento. ¿Sabés por qué? Porque el hombre mayor este, el jurado, el maleducado, me dijo que me va a poner menos diez. Se van a poner en compinches los jurados, voy a ir y me van a echar. Si no me echan en esta, me echan en la próxima. Ni en pedo voy a dejar que me echen. Ni aparezco, Ángel”, repicó el participante.

“¿Vos decís que Oscar está haciendo un complot para echarte?”, inquirió De Brito. Sin dudar, el mediático retrucó: “Obviamente. Si se ponen en compinches me van a querer echar”.

Cuando De Brito le repregunto si hablaba en serio, Caniggia dijo: “No vuelvo”. Sin embargo, luego miró a su representante, rió y expresó: “Ah, ¿no sé? Ahora me dicen que no sé... Yo por mí renuncio, la verdad. Yo voy para divertirme. Lo que a mí me jode es si voy hoy y me eliminan”.

"Me jode que canto re bien y el hombre este mayor me pone un puntaje porque me tiene bronca. No me pone un puntaje por si canto bien o mal. Si canto mal, para el orto, poneme un cero. Si canto bien y la rompo poneme buen puntaje. Vi a cada uno que canta para el terrible desastre y le ponen 8”, se quejó antes de remarcar que no tiene rival en el voto del público: “Borro a todos de taquito. No tengo rival. Facilísimo. En el teléfono soy imbatible”.