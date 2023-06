Alexis Mac Allister contó cuándo se ríen los jugadores de la Selección de Lionel Scaloni

"Esa noche dormí bastante bien. Y también la siesta. Tuve mucha suerte. No sé si alguien me tocó o qué, pero la verdad que no sentí nervios y pude descansar y disfrutar de todo", aseguró.

Alexis Mac Allister 2.jpg

Además, el flamante refuerzo del Liverpool reveló cuál fue el momento más duro del Mundial.

"Cuando Nico González quedó afuera. Él es mi amigo, yo lo conozco, jugamos juntos en Argentinos y compartíamos habitación. Cuando le tocó irse fue un momento duro y yo quizás perdí a esa persona en la que me apoyaba dentro del predio. Nico hizo todo para estar. Los últimos meses o semanas no llegó de la mejor manera. Intentó hacer lo mejor para poder estar, pero bueno, lamentablemente no se le pudo dar. Se sentía muy bien y después en un entrenamiento lamentablemente sintió algo y el técnico decidió que lo mejor era traer a otro porque él no estaba disponible para hacerlo. Y bueno, me tocó estar en esa habitación, él llorando, hablando un poco con la familia, viendo qué iba a hacer. Tenía muchas ganas de quedarse con nosotros”, cerró Alexis Mac Allister.