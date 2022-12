Alfa confesó que Moria lo quiso conquistar y ella lo destrozó

Casán escribió: “Me impresiona cada vez más mi fama. No califica que conteste a un chabón encerrado con chaboncitos que quiere fama, con un estereotipo de bananero sarazero, cholulo perdido, demodé, con jean nevado, bragueta que le comienza casi en la garganta y bandana que le debe aplastar su mono neurona ja! Que gane Alfa que es vintage mal”.

La respuesta de Moria a Alfa de Gh.jpg

Y agregó, desde la cuenta de Instagram de Maxi Cardaci, su representante: “Por otra parte, no levanto gente cuando manejo, no tomo café, no digo bombón porque me parece super cachudo y si alguien me lo dice se me baja en el acto. No tuve nunca un coche rojo porque me da a River y soy bostera”

“Me nombrás, te colgás y yo te doy un pase hermoso para que un día te sientas importante. No consumo GH, adoro a Del Moro que me parece super y me da ternura que Alfa en su afán de notoriedad me nombre y flashee con una situación que imagina, pero me da ganas de que gane él. Amé su trepada por una enredadera!”, cerró Moria con su filosa lengua.

Walter había contado en la casa que cruzó en su auto a Moria y ella lo invitó a tomar un café. “Se abre el vidrio y era Moria Casán. Automáticamente, bajé la ventanilla y le dije ‘Moria’. Porque ves un conocido y... me dijo ‘Hola, ¿cómo está, bombón?”, detalló.

“Yo tenía unos chocolates en la guantera. Le tiré un bombón de auto a auto. Le dije que me estaba yendo a mi casa, pero me respondió ‘No seas tonto. Dale, vamos, seguime´. Puse primera y me fui a la mierd... Me fui a mi casa”, dijo Alfa sobre la situación que no dudo en desmentir la one.