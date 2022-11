Algo en qué creer

En la despensa de mi barrio no se habla de otra cosa que no sea de fútbol. Hablan los dueños, hablan los proveedores, hablan los clientes, los pobres que piden fiado, los más acomodados, los viejos, las mujeres, los niños… Todos hablan de fútbol. Todos sufren la angustia de la primera ronda, de los milagros que tienen que ocurrir, de las apuestas. Nadie se anima a imaginarse un regreso anticipado de la Selección. O si lo imaginan no lo dicen.