Aliens, OVNIS y globos chinos espías: ¿Una nueva era de conspiraciones?

En los últimos años, el mundo entero, y en particular Estados Unidos, se enfrentó de una vez por todas a un tema tabú: los OVNIS. En consecuencia se le ha dedicado más tiempo y recursos a investigar los misteriosos objetos que surcan los cielos. A principios de este mes, el gobierno estadounidense descubrió un supuesto globo espía sobrevolando Montana y lo derribó.

A quién creerle es básicamente un caso de confiar en una superpotencia global sobre la otra, y ninguna es conocida por ser particularmente fiable. Eso por no mencionar las conspiraciones sobre extraterrestres y operaciones psicológicas que proliferan en Internet, o el hecho de que el llamado globo de vigilancia chino fue sólo el principio de un nuevo mundo repleto de OVNIS espías. De hecho, varios objetos voladores más fueron derribados en Norteamérica en la última semana, entre ellos un objeto volador "octogonal" sobre el lago Hurón, en Michigan, y OVNIS de gran altitud sobre el territorio canadiense de Yukón y Deadhorse, en Alaska.

¿Alienígenas?

Aunque la definición es más amplia, cuando se habla de OVNIS es inevitable pensar en extraterrestres. En este caso los ufólogos, es decir aficionados a los OVNIS, se pusieron en alerta cuando Glen VanHerck, supervisor del Mando de Defensa Aeroespacial Norteamericano, declaró a un periodista que no estaba dispuesto a descartar todavía la posibilidad de que hubiera extraterrestres. "Dejaré que la comunidad científica lo averigüe", dijo. "No descarto nada".

También es cierto que la secretaria de prensa de Estados Unidos, Karine Jean-Pierre, declaró que no hay "ningún indicio" de alienígenas o actividad extraterrestre relacionada con los recientes derribos. Aunque John Kirby, del Consejo de Seguridad Nacional, no ha podido decir qué objetos son en realidad, también dijo algo similar: "No creo que el pueblo estadounidense deba preocuparse por los extraterrestres".

Como suele pasar, la realidad es más aburrida y simple. Cuando se publicó un video del globo espía chino el primero de febrero fue aparentemente la primera vez que alguien prestaba atención, a pesar de que el ejército estadounidense y otras instituciones escanean los cielos 24 horas al día, siete días a la semana, y con sofisticados sistemas de radar. ¿La conclusión? Sencillo: el ejército no había tenido en cuenta objetos tan pequeños y lentos.

Después de hacer algunos ajustes, empezaron a aparecer más de estos objetos, como los OVNIS sobre Michigan, Alaska y el Yukón. Aunque parece que están convergiendo en América del Norte, la verdad es que estuvieron ahí flotando por bastante tiempo, pero la gente simplemente no los estaba buscando. Una declaración de Melissa Dalton, subsecretaria de Defensa estadounidense, respalda esta teoría: "Hemos estado vigilando más de cerca nuestro espacio aéreo a estas altitudes, incluyendo la mejora de nuestros radares, lo que puede explicar, al menos en parte, el aumento en la detección de objetos".

El desastre del tren de Ohio

La historia del "globo espía chino" y sus diversas teorías conspirativas fueron noticia durante las últimas semanas, lo cual podría decirse llegó en un momento conveniente para el gobierno de Estados Unidos. Más concretamente, desvió la atención de los medios de comunicación del desastroso descarrilamiento de un tren en Palestine, Ohio, que soltó sustancias químicas tóxicas sobre la zona.

Ya se ha informado que mascotas y otros animales enfermaron o murieron luego del descarrilamiento y la posterior detonación controlada. No obstante, el gobernador de Ohio, Mike DeWine, afirma que es seguro que los residentes se quedan en sus casas. Junto a la compañía ferroviaria, las autoridades fueron criticadas por su relativo silencio sobre el descarrilamiento y sus consecuencias.

Esto, desde ya, no significa que los OVNIS sean un esfuerzo coordinado para desviar la atención de este desastre; pueden ocurrir dos cosas a la vez. Sin embargo, quizás sea mejor o más útil pasar el tiempo en los desastres reales, como el desastre tóxico de Ohio, que comparar fotos de globos con instantáneas tomadas en los alrededores del Área 51.