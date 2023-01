Allanamientos permitieron recuperar objetos robados de dos bodegas y establecimientos frutícolas

Así, los policías acudieron junto a personal del GEOP a requisar los domicilios el día jueves de esta semana.

Casal indicó que "en el primero de ellos se logró ubicar al presunto autor de las amenazas y también se demoró a otro joven para averiguación de antecedentes ya que no contaba con documentación para acreditar su identidad". Sin embargo, no se hallaron elementos de interés para la causa.

Mientras tanto, en el segundo se hallaron cuatro proyectiles calibre 22 que fueron secuestrados.

robo bodega.jpg

Pero ese no fue el hallazgo más relevante, sino que a los policías les llamó la atención la presencia también de cuatro taladros, una motosierra, una máquina para cortar fiambre, partes de motocicletas, amoladoras, chapas, ventanas, entre otros objetos que no parecían ser parte de la vivienda y cuya propiedad no pudieron acreditar los propietarios.

De hecho, parecían coincidir con algunos elementos denunciados como robados días atrás por personal de la Bodega Familia Schroeder, en El Chañar.

Por este motivo, se mantuvo comunicación con la fiscalía interviniente, que autorizó el secuestro preventivo de las cosas, al menos hasta que los sospechosos pudieran acreditar que les pertenecía.

Casal confió que "dos camionetas llenas" fueron las que dejaron el domicilio y partieron a la localidad petrolera, repletas de objetos presuntamente robados. A su llegada a la unidad, los efectivos se encontraron con un empleado de la bodega en cuestión que se había acercado a la comisaría para hacer una ampliación de denuncia, por lo que aprovecharon su presencia para pedirle si podía reconocer algo de lo secuestrado.

Efectivamente, el empleado reconoció algunas herramientas, aunque abundan los secuestros.

Es por eso que ahora la investigación continuará para poder determinar si se puede relacionar las demás cosas con otros hechos delictivos. El comisario indicó que se estima que al menos el botín de una segunda bodega también se encontraría entre los elementos recuperados.

Por último, Casal informó que se demoró a tres hombres y una mujer, todos mayores de edad, quienes fueron notificados tanto por la causa de amenazas calificadas como por presunto encubrimiento por los objetos hallados.

"La investigación se encuentra bien encaminada", expresó.