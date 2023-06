¿Allanaron una iglesia por drogas? La foto que se viralizó y el cura desmintió

Salió el cura a desmentir

Frente a esta situación, Ariel D’Andrea, el párroco asignado a esa iglesia, negó enfáticamente esos comentarios. “Me sorprende la falsa noticia. La casa parroquial casi no tiene patio”, dijo el religioso y agregó que "fue todo lo que se fue creando con chistes, con buena y mala intención, y sobre todo por la imprudencia de algunos periodistas de la región que divulgaron esta afirmación como verídica".

Sobre el momento en el que los vehículos policiales frenaron afuera de la iglesia, indicó: "Yo no me enteré, sé que hubo algunos allanamientos y persecuciones, pero la parroquia no tiene nada". Según aclaró el cura D'Andrea, los móviles estaban trabajando en el sector y estacionaron en la vereda de la parroquia.

Al parecer, los efectivos trabajan en la búsqueda de un delincuente y por ese motivo golpearon la puerta del establecimiento religioso para saber si estaba refugiado allí. Al no tener respuestas, porque la parroquia ya estaba cerrada, se retiraron rápidamente y continuaron con la búsqueda por otros sectores de la localidad.

Que dijo la PFA del allanamiento en General Levalle

Fue este jueves cuando la PFA emitió un comunicado sobre los operativos que se llevaron a cabo durante la tarde y noche del miércoles en General Levalle y varias localidades del departamento Presidente Roque Sáenz Peña.

Se informó que varios grupos operativos e investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico efectuaron intensos patrullajes de control y vigilancia en distintas ciudades del mencionado departamento.

El dispositivo se desarrolló en diversos barrios, espacios verdes, terminales de ómnibus, accesos a las ciudades de Laboulaye, de General Levalle y de Rosales.

El mismo se efectuó en el marco de tareas preventivas y fueron dirigidos por el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba, explicaron.