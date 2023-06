Allegra, la perrita que pasó de rescatada a diva y famosa

"De una toma rescataron a 3 perritos y como sabían que yo andaba triste, me los trajeron de una Protectora de Animales (Pocas Pulgas) para que elija uno. Estaban dentro de una caja de cartón. Al principio no quería volver a encariñarme pero la verdad que en el fondo, si era por mí, me quedaba con los 3... Eso no se podía y me pesaba la decisión. Entonces dije, 'el primero que salga de la caja se queda'. Y fue Allegra la que asomó la cabecita y sacó las patitas afuera. Y realmente de allí en más me alegró la vida", comenta Carina, la dueña de una mascota muy especial y mimosa, con una historia digna de ser contada.

"Le apasiona irse a la vidriera cuando no hay gente, porque si entra alguien al local enseguida 'atiende' a esa persona y le pide mimos. Pone las dos patitas en el silloncito para que le acaricien la pancita y hasta los acompaña a los vestidores. Si se pone cargosa le decimos, pero todos la dejan porque la adoran", asegura la muchacha mientras le avisa a su hermana que la prepare para la sesión de fotos.

Perita Allegra07.jpg En esos sillones, espera que las clientas le hagan mimos. Anahí Cárdena

No es de raza pero posee una belleza natural, clase innata, más allá de que sus responsables admiten que fue mejorando la imagen con el tiempo. "Al principio tenía los pelos parados, una oreja más larga que la otra... La estética no era su fuerte, pero obvio que nos parecía hermosa igual por el cariño que sentimos por ella desde el primer día. Y se fue poniendo cada vez más bonita", cuentan Cari y Mari y aunque no lo reconozcan ellas también contribuyen para que la perrita brille con su estampa y look modernoso a partir de los cuidados y mimos que le brindan.

Claro que tiene su carácter. Por momentos muestra "pocas pulgas" y hace honor a sus raíces de barrio popular. "Con mi hermana se aman, tienen una conexión que sorprende. Eso sí, a mí me hace sacar canas verdes, capaz que anda con la pelotita y de repente me meto y me gruñe la loca jaja. Pero no imagino la vida sin Allegra, yo lloraba todos los días y extrañaba a la otra perra, vino ella y me devolvió la alegría", confiesa desde el otro lado del mostrador y se seca con el dedo sus ojos húmedos por la emoción.

image.png Un clásico de calle España, casi Irigoyen: Allegra "chusmeando" desde la vidriera. Anahí Cárdena

En cambio, con la clientela resulta una dulzura: "El 90 % la acepta. Si ladra o viene gente grande que no le gusta, va al depósito donde tiene un espacio acondicionado para ella", aclara la encargada y revela que su simpática mascota siente "debilidad por los bebé y los niños, cómo te explico la emoción que le agarra cuando entran".

Perita Allegra10.jpg En el mostrador también muestra toda su clase. Anahí Cárdena

Muy querida y popular en la zona, la convivencia con los perros de la cuadra es "óptima". Si hasta en la puerta del negocio hay un tarrito con agua para que los otros animalitos puedan hidratarse. Y, obvio, varios pichichus picarones con esa excusa se acercan a verla...

La preciosa Allegra cambió la vida de Carina y María. De la oscuridad de una toma donde ya no tenía lugar a las luces del centro y ¡de una vidriera top! De rescatada a coqueta. Es la perra de moda de Cipo...

image.png Preciosa y cariñosa perrita, Allegra la rompe toda. Anahí Cárdena