Alquilaron un alojamiento en Las Grutas y murieron en un incendio

“Perdió a toda su familia por una negligencia. En el 2012 dijeron que era un accidente, pero las cosas que se pueden prevenir no son accidentes. Ella perdió a sus dos hijos y a su marido en un complejo que no estaba habilitado por la municipalidad y no estaba con las condiciones óptimas. Hubo un incendio y murieron las tres personas”, explicó la letrada.

pedido-de-justicia-incendio-las-grutas-2.jpg

La profesional además recordó que “la fiscalía, sin informarle nada a Silvia sobreseyó a la persona que tenía el complejo. Entonces iniciamos la demanda civil contra la dueña del complejo y la Municipalidad de San Antonio porque no queremos que a ninguna familia le pase más esto”, resaltó.

Por su parte, Rispalda manifestó que sentía que habían hecho con ella “abandono de persona”. “Jamás me llamaron, estuve muy mal, no es que perdés a tu familia y pasa un año, 5, 10 o 20 y no pasa nada, no. Pasa la vida y el dolor no se va”, reflexiona la mujer que sobrelleva la muerte de sus dos hijos y su esposo.

“Quiero terminar con esto y que se hagan cargo. Que se haga cargo la propietaria del lugar que lo único que se preocupó fue en cambiar la chapita, pintar y volver a alquilar y el municipio le otorga permiso para que su complejo pueda volver a funcionar”, recordó a toda la sociedad.

Respecto de la tragedia, Silvia detalló que su familia fue a Las Grutas el 16 de febrero del 2012 a pasar un fin de semana largo. “Yo no viajé porque mi hijo menor Federico de 11 años tenía síndrome de down, entonces yo viajaba a todos los congresos nacionales que había en Argentina y yo en abril tenía que ir a Tucumán al congreso y tenía que elegir entre una semana de vacaciones o irme al congreso”, relató sobre los motivos por los cuales ella no fue parte de ese viaje.

La mujer inició trámite administrativo este jueves en la capital rionegrina.

En ese punto, Silvia también recordó que un día después de que su familia llegó al lugar en cuestión habló por teléfono con su esposo hasta la una de la mañana. “Había una tormenta muy fuerte, se cortó la luz y la señora que estaba a cargo de su complejo le preguntó si se había prendido la luz de emergencia y él le dijo que sí porque fumaba fuera, porque no se podía fumar dentro del ambiente porque Federico tenía problemas respiratorios y éramos conscientes de eso”, resaltó la mujer.

Silvia perdió a su hijo Agustín de 17 años, Federico de 11 y a su esposo de 49 años en la tragedia. “Quiero justicia, el fiscal que me acompañó, Fabio Corbalán, sabe lo que vimos, porque lo vimos los dos. Hoy es juez penal y yo quiero decirle si se acuerda de mí, porque yo sí me acuerdo de lo que vi. Él me decía que no era culpa de mi familia”, detalló la mujer sobre el caso que le tocó vivir desde Trelew.

La última llamada telefónica de Silvia fue con Agustín y su esposo, ya que Federico dormía. Ambos estaban fascinados con la tormenta que se estaba registrando en ese momento. “Mañana voy a levantarme temprano y te llamo”, fueron las últimas palabras de Silvia para con su hijo con quien intentó comunicarse al otro día alrededor de las 7 de la mañana, pero jamás pudo.

pedido-de-justicia-incendio-las-grutas.jpg

“A las seis de la mañana empezó el fuego y lo descubrió un hombre que andaba buscando alquiler. La puerta se abrió a las 10 y la abrieron las mismas personas que estaban en el complejo que tenía como diez habitaciones. No llegaron los bomberos que estaban a dos pasos, no llegó la policía, no llegó nadie a ayudar, las puertas estaban inyectadas y el complejo tenía rejas hasta en el baño, no le dieron una posibilidad de escape a mi familia. Quiero justicia, quiero que se hagan cargo”, agregó Silvia, quien dejó en claro que no entendió la postura del abogado del municipio que responsabilizó a su esposo por quedarse dormido cuando los sorprendió el incendio.

“¿Por qué no me llamaron a mi a declarar?, ¿por qué nadie me llamó nunca?. Que se hagan presentes. Estuve diez años con tratamiento y ni el covid me llevó, quiero que me llamen y tengan los huevos y ovarios que tienen que tener y me llamen y se enfrenten conmigo. Fui una mamá que luchó por sus hijos toda su vida, no voy a fallar en esto y voy a ir hasta las últimas consecuencias”, finalizó Silvia Rispalda.

La causa, más allá del trámite personal que se inició este jueves, ahora es seguida por abogados de Viedma que trabajan con Licencini.