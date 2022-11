Alumnos de Plottier rechazan cursar en horario vespertino

“Estamos protestando porque desde la dirección de la escuela quieren pasar de forma obligatoria los tres cursos de cuarto, quinto y sexto año, es decir el ciclo superior, al turno vespertino; es decir en el horario de 18 a 22.30”, explicó a LMNeuquén Lourdes Parra, alumna de quinto año de la EPET 9. Comentó que con esta iniciativa "a la cantidad de horas que tendríamos los estudiantes que cursar a la noche habría que agregar las horas de taller, que pasarían a la mañana o a la tarde, por lo que estaríamos muchas horas dentro de la escuela, saldríamos a las 10 y media de la noche, lo que consideramos que no es lógico". Por otra parte, señaló que con de implementarse el turno vespertino "a muchos estudiantes les impediría realizar actividades extracurriculares como inglés o actividades físicas y deportivas".

protesta alumnos epet 9.jpg

Según lo manifestado por los estudiantes, las condiciones edilicias de la EPET 9 "no dan abasto". "En mi caso, estoy teniendo taller una vez por semana cuando tendría que tener dos o tres veces, debido a que no hay espacio. Los talleres se dan en un tráiler en donde entramos cómodamente cinco o seis alumnos; además no tenemos la cantidad de materiales suficientes para hacer las prácticas".

Durante la jornada de este martes, los alumnos de los distintos turnos del ciclo superior llevaron adelante una sentada como forma de protesta y aguardan una respuesta concreta por parte de la dirección del establecimiento. "Mañana haremos una asamblea y decidiremos cómo continuamos con el reclamo", señaló Parra.

En relación a la propuesta de implementar el turno vespertino, la estudiante comentó que realizaron una encuesta entre los estudiantes que arrojó como resultado que el 90 por ciento de los alumnos de quinto año estaban en contra de la misma.

Los estudiantes señalaron que la escuela presenta diferentes problemas edilicios, no solo la falta de espacio sino también problemas en la electricidad y de gas, pérdidas de agua."Hace años que se está pidiendo que se haga un Salón de Usos Múltiples para las clases de educación física porque las hacemos a las cinco de la tarde con otros tres cursos en el playón", precisó.