Alumnos se filmaron golpeando a un compañero y subieron el video a las redes

La víctima de 12 años no quiere ir más al colegio. "Hasta lo amenazaron de muerte", dijo la madre del nene a un medio local. "Una vez lo llamaron amenazándolo, diciéndole que le iban a meter un balazo en la cabeza", agregó.

El hecho ocurrió esta semana en la escuela provincial N°689, de Eldorado. Cintia, la madre del nene, contó a La Voz de Misiones que "esto viene pasando hace un tiempo ya". Según relató, ella se había acercado a hablar con la directora porque su hijo recibía muchos mensajes agresivos en su celular y "amenazas de todo tipo".

Según Cintia, en ese momento acudió a la directora de la escuela, Graciela Arzamendia, y le pidió que se tomen las acciones correspondientes ante la gravedad de los mensajes que recibía su hijo. "Ella me dijo que me quede tranquila, que lo iba a solucionar", señaló la mujer.

El jueves por la noche la mujer estaba en su casa cuando empezó a recibir un montón de mensajes en su teléfono. Su hijo no le había contado nada de lo que había sucedido ese día. "Había mensajes de personas que ni siquiera conozco, de medios, gente de todos lados. El video de mi hijo estaba por todos lados. Vi cómo le pegaban y como lo trataban", describió la madre de la víctima.

La mamá señaló que, aunque los padres de los agresores le pidieron disculpas, no ve interés por parte de las autoridades de la escuela en garantizarle que su hijo pueda terminar el año lectivo sin ser agredido nuevamente.

"La directora todavía no vino a preguntarme cómo está mi hijo, atrás de mi casa vive. Mi hijo es la víctima, a mí no me interesa lo demás. Yo quiero que esto sirva para concientizar sobre el bullying, que hagan algo", concluyó. La madre radicó la denuncia en la Comisaría Segunda de Eldorado.