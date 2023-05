Alumnos sorprendieron al profesor con un regalo y su reacción emocionó a todos

“Nunca tuve una campera de egresados, ni cuando fui egresado yo”, expresó y la flameó contento para mostrarla. Segundos después se la probó y los estudiantes lo rodearon para hacer un abrazo grupal.

El aula se inundó de emoción y una de las alumnas leyó una carta en representación de los egresados “Querido profe. Le damos la campera en forma de agradecimiento por cómo fue y es con nosotros. Extrañamos mucho el verlo constantemente y compartir tiempo con usted. Esperamos que le guste y la estrene con nosotros en la presentación. Lo queremos mucho”, manifestó.

El hombre no pudo contener las lágrimas ante el breve discurso y agradeció el gesto: “Realmente son esas emociones que a uno le llegan muy profundo. La verdad, son geniales”.

Docente emocionado por regalo de sus alumnos..jpg

El emotivo momento fue grabado y el video que se viralizó. “No sé ni qué decir. Realmente me emocionó muchísimo. Los súper quiero. Aunque parezca mentira, no sé si es porque me voy poniendo grande, pero me pongo sentimental. Todas estas cosas las guardo”, se lo escucha decir al docente.

Finalmente, el profesor acompañó a los jóvenes en la presentación de la campera frente a toda la institución y la lució orgulloso: “Cuando se vayan, voy a llorar. El día que necesiten algo, no duden en escribirme”.