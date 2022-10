Alumnos de una escuela rural fueron seleccionados por investigar el cambio climático

Lucas del Valle, quien vive en la estancia Paso Flores, Río Negro, a 150 kilómetros de la escuela, comentó la preocupación por sus animales, que tenían muy poca pastura y sufrían la escasez de agua. Brisa Paredes, de la misma edad, oriunda de Loteo Huechulafquen, subrayó sobre la falta de agua en los canales de la escuela y la problemática de dónde llevar a los animales a pastorear. “El estudio comenzó en el aula, cuando un compañero trajo la problemática, lo conversamos con la profesora y empezamos a preguntarnos por qué estaba sucediendo”, precisó la joven.

alumnos cei san ignacio4vale.jpg Brisa Paredes y Lucas del Valle, los estudiantes del CEI San Ignacio que fueron seleccionados en la instancia provincial de la Feria de Ciencias por su investigación "Humedad del suelo y cambio climático en Junín de los Andes", junto a la profesora, Lilian Ivan.

Ambos estudiantes, que actualmente cursan el tercer año en la escuela rural, comenzaron a investigar junto con su profesora la relación del tipo de suelo con el almacenamiento de agua de este. “Analizamos muestras de suelo de los distintos sectores presentes en la institución: mallín, bosque, huerta y estepa; caracterizando las propiedades físicas y por medio de un protocolo GLOBE la humedad presente en el mismo”, describió la docente.

Además, desde la estación meteorológica con que cuenta la escuela estudiaron las variables meteorológicas como la temperatura, humedad y precipitaciones. “También investigamos el caudal del río Chimehuin y cómo varía en las distintas estaciones del año. Esto nos llevó a tener en cuenta el cambio climático que estamos enfrentando y como pruebas del mismo analizamos imágenes del retroceso de los glaciares presentes en el volcán Lanín y el Upsala en Santa Cruz”, explicó Iván. Por otra parte, durante la investigación analizaron e interpretaron resultados a partir de las distintas experiencias abordadas como también analizaron gráficos e imágenes.

En cuanto a las conclusiones, Iván explicó que "llegamos a la conclusión que el cambio climático es un hecho que afecta la humedad presente en el suelo por el aumento de la temperatura a nivel global. El tipo de suelo es un factor condicionante a la hora de registrar su humedad por la presencia de microporos en el mismo. También pudimos notar la importancia de la preservación del mismo con la implementación de la rotación de cultivos y de pastoreo de animales para no perjudicar sus nutrientes. Observamos, por otra parte, una relación directa del caudal del río Chimehuin con la humedad del mallín, notando mayor humedad en los meses de primavera, época de deshielo”.

Por su parte, Lucas precisó que, por el calentamiento global, la contaminación, entre otros motivos, comenzaron a disminuir las lluvias en general y todo tipo de precipitaciones. "Las nevadas ya no son las mismas, los inviernos son muy malos, los caudales de agua no resisten los veranos”, subrayó. Agregó que el río Chimehuin, “si bien no se seca en el verano, no llega suficiente caudal como para llenar los canales donde tenemos lotes de pasturas”.

alumnos cei san ignacio5vale.jpg "El estudio que hicimos presenta una problemática que merece ser escuchada porque es algo que nos involucra a todos. Estamos contentos porque se le tomó importancia a una problemática grande y seria que ocurre en nuestra zona. Esta bueno para tomar conciencia del uso del agua y el consumo; y sobre todo para cuidar un recurso que es muy valioso y que necesitamos para subsistir todos los seres vivos", expresaron los estudiantes.

Los estudiantes expresaron su alegría por la "excelente" devolución que recibieron por parte de las evaluadoras durante la instancia provincial de la Feria de Ciencias que se realizó en Plottier, donde fueron examinados y les anunciaron que pasaban a la etapa nacional. "El estudio que hicimos presenta una problemática que merece ser escuchada porque es algo que nos involucra a todos. Estamos contentos porque se le tomó importancia a una problemática grande y seria que ocurre en nuestra zona", precisó Lucas. Por su parte, Brisa, añadió que "está bueno para tomar conciencia del uso del agua y el consumo; y sobre todo para cuidar un recurso que es muy valioso y que necesitamos para subsistir todos los seres vivos".

Lamentablemente la instancia nacional de la feria se desarrollará en forma virtual. “Los chicos estaban muy ilusionados en viajar a Buenos Aires y presentar el estudio. Por lo tanto, deberán preparar un video de entre 5 y 7 minutos contando el proyecto. La docente destacó la fortaleza de sus estudiantes “que nunca pensaron abandonar el proyecto, y que si bien tenían gran expectativa de viajar me dijeron ‘No nos rendiremos, prepararemos un video y seguro conoceremos Buenos Aires más adelante'”.

La docente del CEI San Ignacio consideró la importancia que tiene para los estudiantes de esta escuela haber participado y, aún más, seleccionados en la feria. "Reviste una gran importancia para los estudiantes en cuanto a aumentar su autoestima, a que se den cuenta de cuanto pueden lograr si realmente se lo proponen y reafirmar el valor del esfuerzo y el lema de la institución ‘Aprender haciendo’”. Destacó que el trabajo les ofreció "otra visión de la ciencia y del conocimiento científico, a generar conciencia y a valor nuestro planeta, nuestros recursos; son ellos, los que pueden hacer el cambio”.

El buen resultado conseguido por los alumnos del CEI también refleja el esfuerzo que pusieron para lograr su objetivo. Cuando el año pasaron comenzaron su investigación lo hicieron en un primer momento en forma virtual y posteriormente presencial. La docente comentó que Lucas, quien vive en la estancia Paso Flores, a 150 kilómetros de la escuela, cada encuentro por zoom lo hacía dentro de un auto ya que debía movilizarse para tener señal.

En tanto, Brisa, quien reside en una zona rural, desprovista de servicios, su familia -quien posee paneles solares en la vivienda- decidió instalar un servicio de internet costoso para garantizar la continuidad de los estudios de la joven. "Nuestros estudiantes hacen un enorme esfuerzo para continuar con sus estudios acompañado por el compromiso del CEI para garantizarle a los pobladores rurales el derecho a la educación", concluyó la docente.