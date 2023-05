Amado Boudou: "La deuda con el FMI es una de las causas de la inflación"

Sí, así es, y creo que es importante de cara a la sociedad marcarlas esas diferencias, decirlas y también que hacia adentro se puedan resolver las distintas visiones. Lo primero que no podemos perder de vista es que es un frente. Y como es un frente hay distintas posiciones. Entonces hay un sector, el más dinámico, el mayoritario, encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, que además tiene para mostrar los 12 años de gobierno. Y después hay otros sectores con visiones que tienden a decirse que son más de centro. Yo creo que el principal problema es que Argentina entró en una senda de endeudamiento con el gobierno de Macri, entró en una senda de caída de los salarios en un modelo más parecido al de los 90. Y bueno, nuestro gobierno después no ha podido resolver todas esas dificultades. Hay puntos de vista que no se comparten, por ejemplo, sobre el rol del Fondo Monetario en la Argentina. Nosotros hemos sido muy críticos desde el primer día. Es cierto que alguna negociación con el FMI había que llevar adelante porque hoy Argentina es el principal deudor del mundo, producto del préstamo que nos metió el gobierno de Macri, pero no así.

Amado Boudou.mp4

¿Y cómo se salía de ese endeudamiento si no es negociando?

Bueno, justamente negociando, este es el punto importante. Argentina terminó firmando un contrato donde no negoció ningún punto. Algunas de las características que el propio presidente había marcado, como las sobre tasas que paga la Argentina por ese crédito que está por encima de sus posibilidades, ni siquiera eso se tocó. Entonces, muchos de nosotras y nosotros creemos que había que haber negociado en una forma mucho más fuerte desde el principio. Había que haber puesto en crisis la legalidad y la legitimidad de ese préstamo antes de entrar en la negociación. Y bueno, creemos que no se hizo con lo que la Argentina necesitaba. No se podía hacer lo que hizo Néstor Kirchner de salir de una vez del préstamo. Esto hay que ser también sincero y decirlo, porque el monto es exorbitante. En ese momento eran 10.000 millones de dólares y hoy son más de 45.000 millones de dólares. Pero lo peor de este crédito es que no solo es un problema económico-financiero, sino que es un problema político. El Fondo Monetario toma decisiones por encima de los gobiernos de la Argentina, en política monetaria, en política fiscal, también en política exterior, como estamos viendo algunas discusiones respecto a la posibilidad de financiar obra pública con la República Popular de China. Entonces, haber perdido grados de libertad le quita soberanía al gobierno argentino. Y el otro punto que me parece que es central para nuestra población es que el crédito con el Fondo Monetario es inflacionario.

¿Cómo es eso?

Es una de las causas del salto que se ha provocado en la inflación. Ya Macri había puesto a la Argentina en un régimen de inflación alta, de alrededor del 50%, pero si uno mira la serie de inflación a partir de la firma de este acuerdo entre comillas, bueno, hay otro salto escalonado de la inflación que se llega a niveles que son insoportables para la población. ¿Por qué es inflacionario? Porque requiere tasas de interés altas y esto propaga la inflación. También requiere aumentos de tarifas permanentes en acuerdo con el Fondo y requiere devaluaciones permanentes. Son todos motivos de la inflación en Argentina, que no sólo está vinculada a la emisión monetaria, sino que centralmente tiene que ver con la puja distributiva.

SFP Amado Bodou en Lmplay (9).JPG Sebastian Fariña Petersen

¿Pasa por ahí la cuestión de la inflación? Pienso, por ejemplo, también en los formadores de precios. En algún momento pareció controlarse y ahora parece absolutamente descontrolado.

Sí, ahí ha habido una política bastante laxa respecto a los formadores de precios. En Argentina está muy concentrado el sistema productivo, sobre todo en alimentos. Yo creo que hay que expandir el crédito a pequeñas y medianas empresas, sobre todo en el sector alimentario. Estoy convencido que hay que hacer un fideicomiso de alcance nacional con mucha impronta federal, para que en todas nuestras provincias esos montos ya no sean prestados a los bancos, sino que sean prestados a pequeños y medianos productores, sobre toda a la actividad alimentaria y de la construcción.

¿Cristina va a ser candidata?

Espero que sí, pero esto es un deseo, y no en lo abstracto. Es un deseo político. La mayoría quiere que Cristina sea candidata por lo que ella representa en términos políticos. Vemos un país que ha abandonado la lucha por una mejor distribución del ingreso, por la industrialización. Bueno, Cristina representa con mucha nitidez esas políticas que le han permitido en los 12 años de Néstor y de ella, que al conjunto de la sociedad le fuera sensiblemente mejor. Y me parece que ella tiene capacidad para ordenar el espacio político, pero también para llevar adelante políticas públicas que les sirvan a todos los argentinos, a los que nos votan y a los que no nos votan, a los que nos odian, porque inclusive han salido mucho mejor de la etapa de Néstor y Cristina que con otro tipo de políticas económicas.

¿Qué imagen cree que tiene la sociedad, o una parte de ella, sobre su persona, teniendo en cuenta lo que ocurrió con las causas y condenas judiciales en su contra?

Bueno, claramente hay un sector de la vida política argentina que siente aversión a casi todo lo que es el kirchnerismo. Y, por supuesto, a mi persona también. Ahora, ahí la gran pregunta es si uno se siente tranquilo y orgulloso con su conciencia de las políticas públicas que llevó adelante. Y en este sentido yo creo, a mí no me gusta ponerme a mí en el centro, pero las políticas del kirchnerismo, otra vez, le sirven al conjunto de la población. Si uno mira cualquier sector de la vida socioeconómica, la industria, el sector exportador, el importador, el comercio, las y los profesionales, las y los docentes universitarios, les fue muy bien en esos años. De hecho, a partir de 2015 empiezan a caer los ingresos de la población en forma muy fuerte y a caer también la actividad económica. Nosotros siempre pusimos el eje en jubilados, en las trabajadoras y trabajadores. Se crearon más de 6 millones de puestos de trabajo, el salario y la jubilación eran las más altas de toda América Latina y por supuesto que hubo sosas que se pudieron haber hecho mejor. La realidad marca que, después del segundo mandato de Cristina, a la Argentina no le fue mejor cambiando esas políticas públicas que le habían servido al conjunto de la población. Entonces, a mí siempre me gusta invitar al debate franco, sobre ideas y sobre la historia argentina y tratar de evitar esta cuestión de discutir sobre odios. Porque, en definitiva, el odio no le sirve a la sociedad argentina. Algunos dicen, bueno, que desaparezca el kirchnerismo, es decir, que desaparezca una gran proporción de la sociedad argentina. La política en tiempos de democracia no viene a centrarse en pensar que desaparezca el otro, sino en ganar elecciones para llevar adelante políticas que mejoren la vida de todas y todos.

SFP Amado Bodou en Lmplay (4).JPG Sebastian Fariña Petersen

¿Una hipotética candidatura de Cristina lo incluiría en ese proyecto político?

La condena que tuve incluyó mi proscripción de por vida. No podré ser candidato, por supuesto, pero creo que política se puede hacer desde cualquier lado. No hace falta tener un cargo formal. Yo creo que es importante también intentar sostener la representatividad simbólica de las políticas que uno pudo llevar adelante y eso a mí me va voy a encontrar desde cualquier lado. Lo hice, inclusive, cuando estuve detenido y lo voy a seguir haciendo. Porque, otra vez, si uno está tranquilo con lo que hizo, yo creo que no tiene que permitir que nadie lo calle.