Amalia Granata fulminó a Ángela Lerena por su trabajo en el Mundial de Qatar

Por eso, la ex pareja del Ogro Fabbiani no dudó en criticar a la periodista por no denunciar las problemáticas de Qatar. “Esta chica Lerena, siempre dice que defiende los derechos de las mujeres, los derechos humanos ¡Y ahora desconoce todo!”, acusó Amalia Granata.

Amalia Granata contra Ángela Lerena 1.jpg

“Todos los ‘K’ siempre se embanderaron con la defensa de los derechos humanos, pero no les escuché decir nada de todos los obreros que murieron en la construcción de los estadios de Qatar ¡son miles y está documentado! Muchos eran de Nepal y Lerena parece que también desconoce la situación de las mujeres ¡nada dice!”, volvió a acusarla Amalia Granata.

Varias selecciones presentaron quejas por la elección de Qatar como sede para el Mundial 2022, una de ellas fue Alemania, quién al no poder protestar debido a que sufrirían una multa, decidieron hacer un gesto contra la libertad de expresión cuando salieron a jugar el primer partido de la fase de grupos.