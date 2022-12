Amenazan con cortar la calle Gatica por falta de agua

La denunciante explicó la falta de agua se debe a una obra que se está realizando y nunca pudieron hablar con algún encargado de los trabajos. “Nosotros hace un mes que estamos así. Esta obra afecta al barrio 30 de octubre, Limay y Don Bosco III. Además, los vecinos dicen que en la zona de Fava y Gatica tampoco hay agua”, aseveró.

Rosana contó que, debido a la desesperación causada por la falta de agua y las complicaciones que esto trae aparejado dentro del hogar, su marido subió al techo de la casa para ponerle agua al tanque con baldes de 20 litros para poder tener un poco de agua dentro de la casa. Sin embargo, hay vecinos que son grandes y no pueden estar trasladando los baldes.

La vecina señaló que en ningún momento han sido asistidos por camiones cisterna y la situación se torna cada vez más angustiantes. “En el barrio Limay quieren cortar la calle Gatica en reclamo de soluciones porque no estamos recibiendo respuestas y es urgente el agua. Y siguen cobrándonos como si nada cuando hace un mes no tenemos servicio”, apuntó.

Por último, indicó que han llamado al EPAS, pero nadie les confirma la fecha de finalización de los trabajos que tantos contratiempos les trajo a los vecinos. “Que los vecinos tengamos que empezar a hacer trámites, reclamos y hacer filas, me parece un abuso porque ya en sí es un abuso no tener agua. Hoy me peleé con los trabajadores porque les fui a preguntar cuando iban a terminar y no tiene fecha. Es más, me dijeron que derrochábamos mucho”, concluyó indignada.