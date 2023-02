Amenazan con cortar los puentes durante la Fiesta de la Confluencia

Los ex policías que reclaman el cobro de un adicional jubilatorio por Zona Austral se mantuvieron a la vera de la ruta con carteles para intentar visibilizar su reclamo ante el paso de turistas y valletanos. Sin embargo, no tuvieron respuesta y amenazan con un corte en los puentes durante la Fiesta de la Confluencia de Neuquén.

El Consejo de Bienestar Policial aseguró que si no hay avances en la negociación cortarán los puentes carreteros en coincidencia con la multitudinaria fiesta que realiza el Municipio de Neuquén entre el 14 y el 19 de este mes para bloquear el arribo de rionegrinos a la celebración.

La posible medida de fuerza fue anunciada por Rubén Muñoz, consejero de Bienestar Policial, pero no está conformada ya que aún no hubo asamblea para determinar los próximos pasos de la protesta.

Desde la comisión de ex policías aseguraron que otras posibles alternativas, que afectarían a menor cantidad de gente. “La fecha que se baraja con mucha posibilidad es cortar los puentes los seis días de la Fiesta de la Confluencia. La otra opción es cortar el puente de la capital provincial que sería el Basilio Villarino que conecta Viedma con Carmen de Patagones", manifestó el referente.

Los ex policías llevan semanas a la vera de la ruta en Roca y otros puntos del Alto Valle. La mayoría de las protestas fueron sin cortes, e incluso hubo protestas con un solo manifestante. Sin embargo, la semana pasada comenzaron a cortar, ya que no tienen respuestas a su reclamo de plus previsional por Zona Austral. Los piquetes fueron frente a la Caminera de General Roca.