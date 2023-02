Amenazan con realizar un acampe en la Autovía Norte

Aunque amenazaron con realizar un acampe, a última hora de este martes la empresa encargada de la obra ya había llegado con las máquinarias necesarias para iniciar los trabajos durante el miércoles.

Maquina Agua.jpg

Se trata de las 250 familias de la toma Casimiro que fueron relocalizadas en un sector de Nueva Esperanza quienes no cuentan con agua, gas, ni recolección de residuos. El 25 de mayo del año pasado fueron relocalizados en diez manzanas de 25 lotes cada una, contiguo al predio donde se construirá el nuevo cementerio, en inmediaciones de las calles Yerba Mate y Caña de Azúcar.

“Hasta hoy tenemos el servicio de transporte, que pasa cada dos horas, y el de la electricidad. El gas es otro problema, el camión garrafero ingresa hasta la comisión de Nueva Esperanza, tenemos que salir caminando a buscar la garrafa social”, agregó.

reclamo- agua- servicios- sector manzana 34 Nueva Esperanza- Casimiro.jpg

El hombre recordó que el problema con el servicio del agua potable surgió a partir de un inconveniente en el tanque de agua para reabastecer a toda la colonia, y luego le informaron que era por la cañería.

“Se tenía que presentar el EPAS, cosa que no sucedió. Nos dieron un tanque de 500 litros por cada familia y nos abastecen con camiones. Hay familias con cinco chicos que no les alcanza y menos si se tiene que regar. No hay un solo árbol. No recibimos agua de riego tampoco”, se quejó el vecino del sector manzana 34.