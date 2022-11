Amenazas en una escuela en Catriel: la madre del acusado dijo que él es la víctima

Toda la situación se desató días atrás, cuando un grupo de padres denunció -tanto en la Comisaría 9, de La Mujer y la Fiscalía- el acoso que sufrían algunas jóvenes de un curso, por un alumno en particular, y las amenazas que este había hecho contra sus compañeros.

amenazó-con-prender-fuego-el-colegio-2.jpg

Ante la gran repercusión del caso, la madre del menor acusado se comunicó con el medio Catriel 25, para contar su versión de los hechos.

Según confió ese medio, la mujer -quien no fue identificada para proteger la identidad del menor- negó todas las acusaciones contra su hijo y aseguró que en realidad él es una víctima del sistema educativo y de sus compañeros. “Él es el que sufre bullying”, relató.

“Esto viene desde hace mucho tiempo, me cansé de hacer denuncias a la comisaría, al SENAF, ETAP, Dirección del colegio, Supervisión, a la defensoría del niño, en Fiscalía, y nadie me dio una solución. Mi hijo es agredido permanentemente y nadie intervino”, continuó relatando y luego agregó: “Los mensajes de Instagram que muestran no son de mi hijo, son perfiles truchos que crean sus propios compañeros”.

amenazas-catriel-2.jpg Gentileza Catriel 25 Noticias

Desde Catriel 25 aseguraron que la mujer -buscando que crean su versión- aportó una gran cantidad de notas, exposiciones policiales y certificados médicos que acreditan la violencia y malos tratos sufridos por su hijo. Asimismo, también aportó videos donde se ve cómo el joven acusado recibe una golpiza por parte de sus compañeros, a la salida del colegio.

“La inacción de las instituciones y organismos llevan a que ocurran hechos como el de General Roca. Una madre desbordada toma justicia por mano propia”, relató la mujer.

En tanto, la mujer manifestó que, en las últimas horas, desde un perfil nuevo de Instagram (el cual tiene un solo seguidor), acosan y amenazan al chico.

amenazas-catriel.jpg Gentileza Catriel 25 Noticias

En otro orden, este viernes, los padres preocupados por la seguridad de sus hijos, concurrieron a la Fiscalía a pedir agilización de la causa por las denuncias de acoso, pero se retiraron muy poco conformes.

Allí se les habría expresado que es un tema que debe resolver la institución educativa. Por el momento se desconoce qué actitud tomarán los alumnos y padres el próximo lunes cuando deban retomar las clases.