Amenazó a su ex y disparó al aire dos veces en plena calle

Una mujer de 23 años fue víctima de amenazas armadas por parte de su ex pareja cuando caminaba por la localidad de Cutral Co. Su ex pasó en un auto, la amenazó y efectuó dos disparos al aire. La Policía allanó la vivienda del violento y le secuestró dos tumberas. Fue acusado por la agresión y le dictaron prohibiciones de acercamiento.