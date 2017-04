¿Amor botinero?

El hombre en cuestión es Sebastián Anchoverri, arquero suplente del club de Bahía Blanca, quien cuenta con más de 4500 seguidores en la red social y seduce constantemente a la platea femenina con fotos de su trabajado físico y sus numerosos tatuajes.

El intercambio de mensajes con la hija de Marcelo comenzó luego de que ella compartiera en su historial un video donde cantaba, bajo el título “Derrapeishon”.

Inmediatamente, el jugador aprovechó su oportunidad para llamar la atención de la it girl con su atrevida publicación. Por el momento no se conoce la reacción de la empresaria, pero seguramente no le debe haber caído para nada bien.

Por las redes: El intercambio de videos comenzó con una publicación en la que la it girl cantaba.

Una seductora: La empresaria constantemente recibe miles de likes en las fotos que comparte.

“Mejor instagramer”

En medio de su gran momento de popularidad, la joven fue nominada en los premios MTV en la categoría “Instagramer nivel Dios argentina”. En dicha terna competirá con Lali Espósito, Julián Serrano, Flor Vigna, Franco Masini, Lucas Castel, Charlotte Caniggia y Mica Viciconte.

“Es gracioso estar nominada porque me viven matando por todo lo que subo, pero bienvenido sea”, lanzó la joven en una entrevista con Ciudad.com y agregó que no se tiene mucha fe en conseguir el premio. “No voy a ganar, me tengo cero fe. ¡Está Lali!”, comentó.

En caso de consagrarse ganadora, Cande relató que sólo agradecería al público. “Banco a muchos seguidores que me apoyan y me dedican mucho de su tiempo y yo del mío. Hablo mucho con la gente, me gusta escucharlos y sé que están”, finalizó.