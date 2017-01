Amor fraudulento

Candela Ruggeri y Rodrigo Noya confesaron que no son novios y que el histeriqueo fue parte de una campaña publicitaria para un desodorante.

Candela Ruggeri y Rodrigo Noya confesaron que su supuesto romance era una “movida de prensa” de cara a la nueva campaña publicitaria que ambos protagonizan para un desodorante masculino, y en las redes sociales los criticaron por difundir un mensaje “peligroso” que pone en riesgo la autoestima de los jóvenes.

La supuesta relación llamó mucho la atención y los fanáticos de la rubia tildaron de “campeón” al actor por su conquista, ya que es una de las mujeres más deseadas del medio. “El objetivo de esta publicidad es la de romper con los prejuicios y demostrar que lo que importa es la actitud”, explicaron los jóvenes, a lo que la hija del Cabezón agregó: “No hace falta ser lindo y tener buenos abdominales para conquistar a una mujer. A veces con ser caballero, querernos y cuidarnos basta”.

Tras sus declaraciones, las redes sociales ardieron sólo para criticar a los jóvenes. “No podés cobrar por hacer una campaña de ese tipo. Además, la belleza o no belleza es tan subjetiva como personas hay. Es un mensaje que puede afectar muchísimo en la autoestima de muchos que ya la tienen golpeada por las normas que la sociedad nos pone”, manifestó el actor Guido Morán de la obra Mi familia es así, con lo que se convirtió en una especie de vocero oficial, y luego apuntó contra la rubia: “Ella sola se cosifica. Tenés un público muy vulnerable que mira hasta qué ropa usás. Ella no se puede poner en ese lugar, el de la súper inalcanzable por el hecho de tener ojos claros, ser hija “de” y exitosa, qué le queda a la pobre mina que tiene el derecho de enamorarse y no tiene la suerte de ella en la vida”, sentenció.

Presentó a su verdadera novia

Tras desmentir su romance con la modelo, Noya usó sus redes sociales para presentar en sociedad a su verdadera novia con una foto. Sin dar su nombre, el actor posteó una imagen en donde se ve a una morocha con enormes ojos azules y una voluptuosa delantera. “Esta es mi novia real, a la cual amo, es hermosa y me dio bola, gente, cada uno tiene lo suyo!”, escribió al pie de la publicación.