Ana Pechen: "La gente reconoce todo lo hecho por el MPN"

¿Esta candidatura era lo que usted pretendía, teniendo en cuenta que en su momento se había alejado de la vida partidaria?

- Siempre digo que uno no se aleja de la política, sino que toma roles que tenía. Volví a la universidad cuando dejé la vice gobernación y siempre expresé mi opinión desde el lugar en donde estaba, como profesora e investigadora y cuando alguien me convocaba opinaba sobre mi partido. A veces no siempre en coincidencia, más de una vez he formulado alguna voz en disidencia, pero dentro de mi partido y donde corresponde.

- El MPN es gobierno desde hace casi 60 años y se prometen cosas en campaña. ¿Por qué el electorado debería elegir igual a un MPN que promete resolver sobre algunas cuestiones que no se cumplieron antes?

- Hay cosas que no se lograron por razones económicas, de tiempo o de lo que fuere. Pero sí se hicieron muchas otras. La pandemia fue un hecho claro que paró al mundo y a las obras en Neuquén. Pero lo que muchos prometen nosotros lo estamos haciendo. En el norte hay usinas eólicas que están en funcionamiento y un parque solar que se está por conectar. Se habla de la transición energética que se va a hacer y nosotros ya la estamos haciendo, pese a que tenemos la producción de gas y petróleo más importante de la Argentina. Lo que no se pudo hacer por inversión extranjera en Chihuidos, nosotros lo hicimos a nuestra medida en el norte con Nahueve. En Piedra del Águila se exportan truchas a Japón, con una planta modelo para el mundo. Se exportan también cerezas, frutos secos, es decir, cuando se habla de diversificación de la matriz de que hay que incrementarla, es cierto, pero se está haciendo. Nuestra gran concreción fue Vaca Muerta y se creía que los neuquinos no estábamos en condiciones de hacerlo, pero fue una realización de la provincia con inversiones extranjeras que llegaron a razón de 4 mil o 5 mil millones de dólares por año. Que Omar Gutiérrez pudo sostener como gobernador cuando en la Argentina no invertía nadie. Hemos construido una economía 70 por ciento local y lo hicimos con el MPN.

- Todos los números de la macroeconomía a Neuquén le dan bien, pero existe un nivel de pobreza muy cercano al índice nacional. ¿Duele esto?

- Sí, duele la pobreza, pero nosotros tenemos los brazos abiertos, que significa los muchos miles de personas que vienen a Neuquén en busca de un horizonte. El incremento de la pobreza tiene un nombre que es la inflación, pero también un número muy importante de gente que llega con esperanzas, pero en su mayoría sin nada. Nadie, lo digo de manera alegórica, se salva en el Titanic en un camarote de lujo. Nosotros estamos en ese barco que es la Argentina y en un camarote de lujo que recién ahora, con Vaca Muerta, se ven los réditos para distribuirlos en nuestra población. Durante todos estos años hubo que destinar esas inversiones en fierros que se enterraron en la tierra para sacar el recurso. Esa inversión ahora nos va a permitir entrar en una etapa de solucionar los problemas con los recursos de los neuquinos.

- ¿Cree que la gente entiende esto y que va a volver a consagrar gobierno al MPN?

- Sí, recorriendo la provincia lo vemos. La gente reclama, por supuesto, como las viviendas que no llegaron en cantidad. La educación tiene y merece una mejora en su calidad u lo mismo la salud, que requiere de más recursos humanos. Pero reconoce todo lo que se ha construido y sabe que si algo tiene el MPN es pertenencia. Nosotros no recibimos órdenes de afuera y las decisiones las tomamos en conjunto con la sociedad, y eso se respeta y genera que la gente confíe.

- ¿En educación qué falta?

- Se necesita mayor capacitación de sus docentes. Hay problemas graves en los que es la lectoescritura, el manejo de matemática en el primer ciclo. Y faltan profesores. Vamos a poner ingles en la primaria, pero no lo podemos hacer inmediatamente por la ausencia de docentes.

- ¿Cómo se hace para atraer a profesionales de educación y salud?

- Una política que tuvo el MPN y que se había abandonado son las viviendas institucionales. Vamos a volver a esto para radicar profesionales médicos en el interior, en las zonas turísticas y del petróleo por el costo de alquiler. Y un plan de becas muy ambicioso para profesiones que nos están faltando, y que después devuelvan los invertido a la provincia en áreas como salud, educación y desarrollo económico.

- ¿Qué mensaje le gustaría dar al electorado?

- Que piensen en Neuquén, razonando y con el corazón, y dejando de lado las discusiones estériles. Pensando cuál es el mejor futuro para nuestros hijos y nietos y quienes tienen, de alguna manera, esa capacidad de gobernabilidad, confianza, estabilidad económica y política, y de respeto mutuo.