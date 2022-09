- ¿Qué piensa de todos los cuestionamientos de Figueroa respecto a las reglas de juego internas del MPN?

- Se quieren copiar de Buenos Aires pero la realizad de Neuquén es otra. Tenemos toda una historia de ir a internas y fue lo ha mantenido al partido vivo durante mucho tiempo, solucionado los problemas. Puedo hablar de mi propia experiencia en las PASO, donde me tocó dirimir con Guillermo Pereyra y se sumaron 180 mil votos. Nunca hubo esa cantidad en la historia, lo que muestra la injerencia de otros partidos. Hay, en este caso, algún grado de nerviosismo, tratando de entrarle por un lado a la historia del MPN. Lo que podemos decir es que las puertas están abiertas.

Que Figueroa se presente con total tranquilidad, ha ganado hace poco a la lista Azul como diputado, se lo ha acompañado después e históricamente fue candidato. No entiendo cuál es la desconfianza ahora. El oficialismo ha ganado y perdido elecciones, con lo cual querer modificar reglas de juego en este momento eleccionario muestra incomodidad o inseguridad en los candidatos y en quienes los apoyan.

- ¿Este proyecto para implementar las PASO que se presentó en la Legislatura cómo lo ve?

- No creo que las PASO hayan mejorado la calidad de la política a nivel nacional, me parece un gasto innecesario en general. Lo que debe haber es lo que nosotros practicamos, es decir, internas en los partidos. No creo que las PASO contribuyan a mejorar nada, solo es, como dije, un gasto innecesario. Y este planteo que formula el MAPO es extemporáneo.

La presentación que se hizo suena a excusa, lo mismo que los 20 puntos solicitando modificar la Carta Orgánica, para justificar alguna decisión posterior que vayan a tomar, dado que no hay manera de aprobar una ley ni modificar nada con los tiempos electorales en marcha.

- ¿Cómo analiza el escenario de estas internas del 13 de noviembre? ¿Cree que Figueroa finalmente se va a presentar?

- A cualquier partido lo fortalecen las internas y sería saludable que Figueroa se presente porque de lo contrario no habrá retorno. Es una persona joven, que ha tenido muchos cargos y algo debe sentir si se aleja de las filas del MPN.

- En algún momento usted fue crítica del gobierno provincial y del manejo del partido pero ahora se la ve alineada otra vez al sector Azul. ¿Hoy tiene otra visión?

- Nunca me alejé del sector Azul, puedo tener diferencias y críticas que las manifesté y por eso algunos me consideran una especie de líbero o outsider en la política del MPN. Pero soy absolutamente leal a mis convicciones, puedo marcar esas diferencias y eso hace que algunos se molesten y otros no. Fui parte del MAPO al principio y compartí con ellos algunas cosas pero después otras no. Que el presidente del partido no fueran el gobernador o el vice me parecía saludable pero acepto que esa no era la opinión mayoritaria. Y respaldo la idea de que cuando alguien va por fuera del MPN debe caducar su afiliación porque ya no pertenece al partido provincial. Esto se introdujo en julio de año pasado en la Convención y me parece saludable, donde la junta de disciplina tiene que tomar esa decisión. Hoy está en la Carta Orgánica y por eso se debe aplicar a quienes hoy son candidatos por otros partidos pero siguen siendo afiliados.

- ¿Cómo ve la relación de fuerza del MPN con el resto de los partidos políticos, pensando en el 2023?

- Vivimos un tiempo difícil, de mucha confusión e incertidumbre en el país en cuanto a la economía y el futuro. Y creo que los neuquinos siguen pensando que el MPN garantiza pensar en su gente y sus derechos, en cómo desarrollarlos. Cometemos errores, no somos perfectos, pero seguimos siendo una garantía de confianza para el electorado de la provincia de Neuquén.

- Mucho se habla de quién será la mujer que acompañe a Marcos Koopmmann en la fórmula a la gobernación y en alguna oportunidad se la mencionó. ¿Le gustaría?

- Quien tiene que tomar esa decisión es Marcos, no me corresponde a mi opinar. Hay que darle el tiempo y la posibilidad de que evalúe todo lo que necesita para conformar su mejor equipo.