Ana Rosenfeld dio la cara y contó si maltrató a una maquilladora

"No pasó nada. Yo no tengo séquito ni me dan la ropa... Me encantaría porque te sacás un peso de encima. Obviamente una producción diaria en donde te resuelven el tema de la ropa, el maquillaje y el peinado, es lo ideal", aseguró Ana Rosenfeld.

"Yo no tengo séquito, no tengo peinador, no tengo maquillador. Cuando voy de invitada a los programas generalmente me proveen de maquillador y de peinador. Y yo soy muy sencilla, no tengo mucho rebusque ni con el maquillaje ni con el peinado", explicó la abogada.

Luego de asegurar que no es una persona que tenga una especial preocupación por esas cosas, Rosenfeld dio su versión de lo que ocurrió en la previa al programa de Mirtha Legrand.

"Si lloró la persona nunca me enteré. Les hablo con toda la sencillez que me caracteriza, y los que me conocen saben que soy así. Jamás maltrato a nadie, soy una persona educada, respeto el trabajo de cada uno porque me parece fundamental. Cada uno ocupa un lugar y un rol", contó.

"Yo había quedado con la producción que me maquillaba y me peinaba en el lugar. Lo único que pedí fue un brushing. Y la chica, que fue un amor y con la que hablé todo el tiempo que estuve en el camarín, me dijo 'no tengo secador de pelo'. Y ahí llamé a la productora y les dije 'chicos, ¿cómo me peino?'", aseguró Ana Rosenfeld.

"¿Saben quién me salvó dándole un poquito de forma al flequillo? Rodrigo, un amor, que estaba con Vicky Xipolitakis. Yo no pedí nada. No maltraté a nadie ni maltrato. Nunca en mi vida. Soy muy simple y sencilla", reveló, negando cualquier conflicto.